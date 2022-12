Kirchengemeinde St. Martin sucht Sternsinger

Die Kirchengemeinde St. Martin lädt Kinder ab der dritten Klasse ein, bei der Sternsingeraktion, der größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder, mitzumachen. Die Sternsinger erinnern mit ihren Gewändern und dem Stern, mit Gedichten und Liedern an das Weihnachtsevangelium von den drei Königen, die einem Stern gefolgt sind, um den König der Welt zu suchen und dann ein Kind im Stall gefunden haben. Die Sternsinger schreiben einen Segenswunsch für das neue Jahr über Haustüren und sammeln Spenden für Hilfsprojekte, mit denen Kindern in aller Welt geholfen wird. In der Gemeinde St. Martin sind die Sternsinger unterwegs am Freitag, 30. Dezember und/oder am Mittwoch 4. Dezember, jeweils ab 14 Uhr. Das Treffen mit Probe und Gewänderausgabe findet am Dienstag, 20. Dezemnber, um 17 Uhr im Gemeindezentrum St. Martin statt.