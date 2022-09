Kirchenchor Biberach lädt zum Singen ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Kirchenchor Biberach führt an Weihnachten, in den Festmessen, die Pastoralmesse in G von Karl Kempter, auch unter „Kempter Messe“ bekannt, mit Orchester auf. Dafür beginnen die Proben ab dem 7. Oktober, immer freitags um 20 Uhr im Sennhofsaal in Biberach. Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf das gemeinsame Musizieren.