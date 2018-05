Kirche will Außenbereich günstiger als Stadt sanieren

Der viergruppige katholische Kindergarten St. Wolfgang im Gaisental in Biberach erhält nach fast 20 Jahren eine neue Außenanlage. Insgesamt soll die Sanierung 71 100 Euro kosten – und liegt damit deutlich unter dem Betrag, was bei städtischen Einrichtungen fällig wurde. Weil die katholische Gesamtkirchengemeinde Biberach die Trägerin des Kindergartens ist, zeichnet sich nicht die Verwaltung für die Planungen verantwortlich.

Vorgesehen sind unter anderem ein neues Pflaster, eine neue Sandgrube mit Ladentheke, Kran und zwei Waldhäusern sowie zwei neue Materialhäuser mit Überdachung und Fundament. Für die Außenspielfahrzeuge soll eine Fahrzeugbox errichtet werden. Darüber hinaus erhalten die Kinder mehr Wasserspielmöglichkeiten.

Die Kirchengemeinde kalkuliert mit einen Betrag von 71 100 Euro, was einem Quadratmeterpreis von rund 117 Euro entspricht. Beim städtischen Kindergarten Memelstraße kostete die Neuanlage laut Verwaltung 226 Euro pro Quadratmeter, bei der Kindertagesstätte 147 Euro. In Anbetracht dieser Zahlen heißt es in der Sitzungsvorlage, die Gesamtkosten seien sehr niedrig angesetzt sind. Die Stadt bezuschusst das Projekt mit maximal rund 60 400 Euro, was vom Hauptausschuss so einstimmig genehmigt wurde. Wie Lucia Authaler (CDU) sagte, sei die Kostenschätzung „interessant“. Sie regte für die Sanierung von Kindergärten inklusive Außenanlagen ein Kataster ähnlich wie bei Straßen an. Sie begrüßte die Neugestaltung der Anlage. Die Notwendigkeit der Sanierung sah auch Werner-Lutz Keil (SPD): „Die Außenanlagen sind sehr in Anspruch genommen.“

Marlene Goeth (Freie Wähler) fand den Vorschlag mit dem Kindergartenkataster gut. Sie hoffe, dass sich die Kirchengemeinde bei den Kosten keinen zu engen finanziellen Rahmen gesteckt hat. „Wir würden uns freuen, wenn die Kostenschätzung so aufgeht. Es muss ja nicht immer teuer sind“, sagte Grünen-Stadträtin Manuela Hölz.

Ob es ein Kindergartenkataster braucht, stellte Oberbürgermeister Norbert Zeidler infrage. „Wenn etwas nicht passt, bekommen wir das schon mit“, erläuterte er und verwies auf eine Sozialkontrolle beispielsweise durch Eltern. Zudem sei die Erstellung eines solchen Katasters mit einem hohem Aufwand verbunden: „Und ich unterstelle mal jedem Träger, dass er weiß, in welchem Zustand seine Einrichtung ist.“ In Bezug auf die Kosten sagte er etwas süffisant: „Wir sind dankbar, dass uns die Kirchengemeinde mal zeigt, wie es auch gehen kann.“