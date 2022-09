Jedes Kind ist neugierig, hat Fantasie und Freude an kreativen Tätigkeiten. Und genau dies können die Kinder diesen Samstag, 17. September, in der Kinderwerkstatt im Museum Biberach ausleben. Mit Pinsel, Fäden, Murmeln, Stöckchen und vielen anderen Malwerkzeugen können die Kinder bunte Bilder entstehen lassen. Beim freien Malen ist alles erlaubt, jeder darf malen was er will, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Kinder zwischen fünf und zehn Jahren sind eingeladen sich kreativ auszutoben. Die Kinderwerkstatt findet von 10.30 bis 12.30 Uhr statt. Die Kosten betragen fünf Euro pro Kind. Wenn am Samstag noch Plätze frei sind, können Kinder auch spontan teilnehmen. Foto: Museum