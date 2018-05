Kinderhaus Rißegg soll Beispiel für Inklusion sein

Das neue Kinderhaus Rißegg soll ein Beispiel für gelebte Integration werden. Dieser Satz war bei der offiziellen Einweihung der Einrichtung am Montagnachmittag mehrfach zu hören. Denn neben den drei Gruppen des örtlichen katholischen Kindergartens St. Gallus sind in dem rund fünf Millionen Euro teuren Neubau auch die beiden Gruppen des Schulkindergartens für Kinder mit geistiger Behinderung untergebracht.

„Wir sind guter Dinge, dass uns hier ein Leuchtturmprojekt gelingen wird“, sagte Christina Adamski, Leiterin des St.-Gallus-Kindergartens, zu den rund 60 Geladenen, die zur Einweihung gekommen waren. Zwar haben die insgesamt fünf Gruppen von Kindergarten und Schulkindergarten jeweils eigene Gruppenräume. „Aber wir essen gemeinsam und nutzen auch die übrigen Räume zusammen, sodass es möglichst viele Begegnungen zwischen den insgesamt 65 Kindern gibt“, sagte Andrea Mühlbach, Leiterin des Schulkindergartens, im Gespräch mit der SZ.

Die räumlichen Bedingungen in dem in Holzbauweise errichteten Gebäude sind dafür ideal. Die Räume sind lichtdurchflutet und strahlen Wärme aus. „Die Kinder haben sich hier von Anfang an wohlgefühlt“, so Andrea Mühlbach. Mitte März haben Kinder und Erzieherinnen das neue Gebäude bezogen, das von der Stadt Biberach gebaut, von Stadt (3,54 Mio. Euro) und Landkreis (1,4 Mio. Euro) bezahlt wurde, und das nun in katholischer Trägerschaft ist. Hinzu kam noch ein Bundeszuschuss in Höhe von 62 000 Euro.

Der Weg zum neuen Kinderhaus indes war lang, wie alle Redner bei der Einweihung betonten. Fünf Jahre seien seit dem Beschluss im Gemeinderat vergangen, erinnerte der stellvertretende Ortsvorsteher Tom Abele. Das Kinderhaus sei für Rißegg von wesentlicher Bedeutung. Schließlich werde die Einwohnerzahl des Biberacher Teilorts durch das Baugebiet „Breite“ erheblich anwachsen.

Oberbürgermeister Norbert Zeidler erinnerte an den schlechten baulichen Zustand des alten Rißegger Kindergartens. Dieser sei mit Abstand die „furchtbarste Einrichtung“ gewesen, die ihm nach Amtsantritt 2013 gezeigt worden sei. Der Planungsprozess und das Erstellen des Raumprogramms seien intensiv und anstrengend gewesen, so Zeidler. Entstanden sei nun ein Vorzeigeprojekt unter dem Aspekt der Inklusion. Zusammen mit Grundschule und Bischof-Sproll-Bildungszentrum habe Rißegg jetzt eine Art „Bildungscampus“, scherzte Zeidler. „Wahrscheinlich fordert der Ortschaftsrat jetzt noch eine Universität.“ Das Kinderhaus sei in seinen Augen auch ein Leuchtturm in der Zusammenarbeit von Stadt, Landkreis und Kirchengemeinde.

Gelebte Inklusion

„Inklusion ist, was wir daraus machen“, sagte Landrat Heiko Schmid. „Wir im Landkreis machen sehr viel daraus.“ Er sei froh, dass der Kreis 2009 nach dem Brand im Kindergarten St. Martin, in dem auch der Schulkindergarten untergebracht war, nicht die nächstbeste Lösung gewählt, sondern stattdessen auf die Kooperation mit einer Regeleinrichtung gesetzt habe. Die Stadt Biberach habe mit dem geplanten Neubau in Rißegg den entscheidenden Wink gegeben. Sie habe angeboten, Räume für den Schulkindergarten des Landkreises einzuplanen, der zwischenzeitlich in der Schwarzbachschule angesiedelt war. Das offene Konzept beider Kindergärten ermögliche gelebte und tatsächliche Inklusion, nicht nur Integration.

Die Kinder trugen auch selbst ihren Teil zur Einweihung bei und sangen das Lied „Feuerwerk“ von Wincent Weiss, das sie, passend zum Anlass, etwas umgedichtet hatten. Celine Rapp umrahmte die Feier gekonnt mit der Harfe.

Zum Schluss machte sich ein Teil der Kinder zusammen mit Pfarrer Paul Odoeme auf den Weg durch die Räume des Kinderhauses, um diese mit Weihwasser zu segnen. Er wünsche sich, dass der Neubau ein „Haus voller Persönlichkeit“ werde, in dem kleine Persönlichkeiten ihre Selbstbestimmung erreichen sollen, sagte Odoeme.