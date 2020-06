Kindergartenkinder werden zu Forschern

Der städtische Montessori-Kindergarten „Fünf Linden“ erhält erneut die Plakette „Haus der kleinen Forscher“. Für die Rezertifizierung hatten die Erzieherinnen eine Projektarbeit zum Thema Farben eingereicht, die noch vor der Corona-Krise stattgefunden hatte. Das berichtet Kindergartenleitung Eva Sattler in einer Pressemitteilung.

Noch vor der Corona-Schließung des städtischen Montessori-Kindergartens „Fünf Linden“ setzten sich die Kinder und die pädagogischen Mitarbeiter mit dem Thema „Was ist bunt“ auseinander. Die Kinder befassten sich in verschiedenen Experimenten, mit Bilderbüchern und in Liedern mit dem Thema. So stellten sie ein buntes Schichteis aus Säften her. Dabei machten die Kinder die Erfahrung, dass man zuerst eine Schicht gefrieren lassen muss, um die nächste Schicht zu bekommen. Ist es nicht gefroren, so vermischen sich die Säfte.

„Aber was passiert, wenn Blumen buntes Wasser bekommen?“, fragten die Kinder und stellten weiße Tulpen in farbiges Wasser, ein Experiment, das zu Hause leicht nachzumachen ist.

Bei der Geschichte vom „Farbenmonster“ erfuhren die Kinder, dass man Gefühle auch über Farben ausdrücken kann. Jedes Kind stellte sein eigenes Farbenmonster her. Ein Mädchen meinte zu seinem Farbenmonster: „Ich male mein Farbenmonster schwarz an – es hat Angst.“

Beim Bau einer Lavalampe aus Öl, Brausetablette und Lebensmittelfarbe schauten die Kinder fasziniert zu und kommentierten, was sie sahen: „Wow, die Lava bricht aus!“, fand ein Kind.

Das pädagogische Personal dokumentierte die gesamten Angebote mit Notizen und Fotos. Während der Corona-Schließung wurde auf Basis dieser Dokumentation ein ausführlicher Bericht geschrieben und zur Rezertifizierung bei der Industrie- und Handelskammer eingereicht. Anfang Mai konnte die Kindergartenleitung Eva Sattler von der erneuten Zertifizierung berichten. „Wir freuen uns sehr darüber und hoffen, dass wir das bald gemeinsam feiern können. Auch mit unseren Kooperationspartner der IHK Ulm“, schreibt sie in einer Pressemitteilung.