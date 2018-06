Kindergarten wird nicht verkleinert

Sechs Gruppen, die eine möglichst große Zahl an Betriebsformen zulassen – so will der Gemeinderat die neue Kindertageseinrichtung im Neubaugebiet Hauderboschen (bei der neuen Sana-Klinik) bauen lassen. Eine noch im Herbst angeregte Reduzierung des Raumprogramms aus Kostengründen soll es nicht geben. Die derzeitige Kostenprognose für den Neubau liegt bei rund 6,5 Millionen Euro.

Der Gemeinderat hatte im Oktober dem Bau des sechsgruppigen Kindergartens in städtischer Trägerschaft zugestimmt, nicht aber dem Raumprogramm und der damaligen Kostenprognose von sieben Millionen Euro. Durch eine Senkung des Raumprogramms 1061 auf 1021 Quadratmeter und weiterer Einsparungen, wären die Kosten um 673 000 Euro geringer geworden. Der Hauptausschuss hat sich im Januar aber dazu entschlossen das Raumprogramm nicht zu reduzieren, um möglichst viele Betreuungsformen zu ermöglichen. Deswegen reduziert sich die Kostenprognose nun „nur“ um 427 000 Euro. Der Gemeinderat hat dies einstimmig befürwortet. Der neue Kindergarten Hauderboschen soll der erste in Biberach sein, in dem Kinder zwischen einem und sechs Jahren betreut werden können. Auf Antrag der Freien Wähler will sich die Stadt auch um eine Förderung aus dem Bundesprogramm „Kita Plus“ bewerben, das Betreuung bis in den späten Abend und am Wochenende finanziell unterstützt. Der tatsächliche Betreuungsbedarf soll im Frühjahr bei Eltern mit Kindern zwischen drei und 24 Monaten abgefragt werden.

Eine Kinderbetreuungseinrichtung von heute sei nicht mehr vergleichbar mit einem Kindergarten von vor 20 oder 30 Jahren, sagte Baubürgermeister Kuhlmann. „Sie hat ein Betreuungs-, Bildungs- und Förderangebot.“ Man liege im aktuellen Fall mit den Kosten bezogen auf Programmfläche und Bruttogeschossfläche auf einem mittleren Niveau im Vergleich mit anderen aktuellen Kindergartenneubauten, so Kuhlmann.

„Wollen uns nichts verbauen“

Seine Fraktion habe aus den Beratungen gelernt, sagte Johannes Walter (CDU). „Wir wollen uns für die Zukunft nichts verbauen, deshalb stimmen wir dem ursprünglichen Raumprogramm zu. Er hoffe nicht, dass es zu übermäßigen Kostenüberschreitungen komme.

Die SPD stimme dem Raumprogramm und einem flexiblen Betreuungsangebot gerne zu, so Gabriele Kübler. Ihre Fraktion sei zwar auch für Einsparungen gewesen, allerdings bei Ausstattung und Technik, nicht beim Raumprogramm.

Auch die Freien Wähler wollen nicht, dass sich die Stadt durch Einsparungen beim Raumprogramm der Flexibilität in der Betreuung beraubt, so Stefanie Etzinger. „Uns ist bewusst, dass das in der Folge allerdings auch zu höheren Personalkosten führen kann.

Zunächst sei ihre Fraktion auch über die Kosten erschrocken, so Manuela Hölz (Grüne), „jetzt ist uns klar, dass wir das Geld für ein innovatives, bedarfsgerechtes Konzept brauchen“. Christoph Funk (FDP) wies darauf hin, dass eine Kostenprognose noch keine Kostenplanung sei und man auch die Folgekosten mit einbeziehen müsse.

Im Verlauf des Baus will die Verwaltung auch untersuchen, ob sich durch die Begrenzung von Automatisierung bei der Haustechnik ebenfalls noch Kosten einsparen lassen. Geplant ist die Fertigstellung des Kindergartens für Ende 2020.