Kindergarten: Im Talfeld wird jetzt endlich gebaut

Mit dem symbolischen Spatenstich haben am Montag die Arbeiten zum Bau des neuen Kindergartens im Wohngebiet Talfeld offiziell begonnen. Rund 4,1 Millionen Euro soll der viergruppige Kindergarten kosten, der von der evangelischen Kirche betrieben wird. Bauherrin ist die Stadt Biberach. Die Fertigstellung ist für Oktober 2017 geplant.

Der wolkenverhangene Himmel am Montagnachmittag stand gewissermaßen sinnbildlich für die wechselvolle Geschichte, die das Bauprojekt bereits hinter sich hat, noch bevor eine Wand des in Holzbauweise ausgeführten Gebäudes überhaupt steht. Seit 2012 besteht auf dem Nachbargrundstück bereits die Kinderkrippe Talfeld der Hospitalstiftung – ebenfalls in Holzbauweise. „Man fragt sich, warum man das Gebäude nicht einfach klont, ein paar Wände verändert – und fertig ist der Kindergarten“, sagte Baubürgermeister Christian Kuhlmann. So einfach sei das leider nicht. Das ganze Projekt habe komplett neu durchgeplant werden müssen.

Als Anfang 2015 dann die Kostenberechnung vorlag, gab es im Gemeinderat lange Gesichter: 4,14 statt der angesetzten 3,8 Millionen Euro sollte das Gebäude kosten. Grund dafür seien die Gebäudeflächen gewesen, die über dem Landesdurchschnitt lagen, sagte Kuhlmann. In einem mühsamen Prozess habe man zusammen mit der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Flächen reduziert und es tatsächlich geschafft, bei einer Kostenschätzung von 3,7 Millionen Euro zu landen.

Den nächsten Schock gab es Ende 2015 als die Ausschreibung für einen Generalunternehmer einen Kostenanschlag von 4,37 Millionen Euro erbrachte. Wieder wurde das Projekt angehalten und der Gemeinderat beschloss nun, den Kindergartenneubau in Einzelgewerken nochmals auszuschreiben. Am Ende standen 4,11 Millionen Euro. „Das ist ein Wert, den wir letztlich akzeptieren konnten“, so Kuhlmann. Auch wenn er diese Woche bereits lieber das Richtfest oder gar schon die Einweihung des Kindergartens gefeiert hätte. Das soll nun in einem Jahr geschehen.

Zwölf Millionen für Kindergärten

Oberbürgermeister Norbert Zeidler erinnerte daran, dass die Stadt in den nächsten Jahren rund zwölf Millionen Euro für den Neubau, die Sanierung und den Umbau von Kindergärten in der Kernstadt und den Teilorten ausgebe. Im Talfeld entstehe ein Kindergarten auf den die evangelische Gesamtkirchengemeinde stolz sein könne. Der evangelische Dekan Hellger Koepff sagte, dass er nun hoffe, dass keine weiteren Schwierigkeiten mehr den Bau behindern, „und wir in einem Jahr Eröffnung feiern können“. Er wünsche sich ein gutes Miteinander von Kindergarten und der benachbarten hospitälischen Kinderkrippe, „obwohl es unterschiedliche Träger sind“.

Fassade aus Lärchenholz

In dem neuen Kindergarten sollen zwei Regelgruppen und zwei Ganztagsgruppen eingerichtet werden. Die Kinder, die den bisher eingruppigen Kindergarten der evangelischen Kirche in der Talfeldstraße 1 besuchen, werden im nächsten Herbst in das neue Gebäude einziehen. Dieses fügt sich in seinem Erscheinungsbild und der Lärchenholzfassade nahtlos an die bestehende Kinderkrippe an. Mit der Firma Johannes Kaufmann aus Dornbirn ist auch derselbe Architekt dafür verantwortlich. Die Konstruktion des Gebäudes besteht aus Fichtenholz, das aus der Region stammt.

Die Kinder des jetzigen Talfeld-Kindergartens jedenfalls freuen sich bereits auf das neue Domizil. Den Vertretern von Kommunalpolitik und Kirche sowie den Eltern, die zum Spatenstich gekommen waren, sangen und spielten sie das Lied von den fleißigen Handwerkern. Begleitet wurden sie auf der Gitarre vom evangelischen Stadtpfarrer Ulrich Heinzelmann. Und auch den Spatenstich selbst überließen sie nicht den Erwachsenen, sondern fingen mit ihren kleinen Schaufeln an, im bereit gestellten Sandhaufen herum zu buddeln, ehe ein heftiger Regen der Feier ein rasches Ende bereitete.