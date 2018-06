Kindergarten im Talfeld wird elf Prozent teurer

Der Bau des neuen, viergruppigen Kindergartens im Talfeld wird um rund 411000 Euro teurer als noch Anfang 2015 berechnet (3,7 Millionen Euro). Hätte der Gemeinderat nicht bereits beschlossen, den Bau des Kindergartens in Einzelgewerken zu vergeben, wäre er sogar noch teurer geworden. Die ursprünglich favorisierte Variante, den Kindergarten durch einen Generalunternehmer quasi schlüsselfertig bauen zu lassen, hätte nämlich knapp 4,4 Millionen Euro gekostet.

Zu erklären sei dies aufgrund der Baukostensteigerungen seit April 2015, sagte Hochbauamtsleiter Siegfried Kopf. Damals hatte die Verwaltung die Baukosten auf knapp 3,7 Millionen Euro berechnet. Eine schlüsselfertige Ausschreibung hatte dann zu einem Preis geführt, der 30 Prozent (688000 Euro) über dieser Summe lag. Der Gemeinderat entschloss sich daraufhin zu einer erneuten Ausschreibung – allerdings in Einzelgewerken. Auch hierbei kam eine Kostenüberschreitung zustande, allerdings nur um elf Prozent (411000 Euro) über den kalkulierten 3,7 Millionen Euro.

Eine Bewertung sei in diesem Durcheinander an Zahlen schwierig, sagte Hubert Hagel (CDU) in der jüngsten Bauausschusssitzung. „Ich denke, dass die Ausschreibung in Einzelgewerken der richtige Schritt war.“ Ein gewisses Risiko bestehe darin, dass bislang nur das erste Paket davon wirklich vergeben, das zweite aber noch nicht endgültig berechnet worden sei. „Wir müssen durch die überhitzte Baukonjunktur jetzt leider total überhöhte Preise akzeptieren“, sagte Magdalena Bopp (Freie Wähler). Ihr sei es wichtig, dass die Arbeiten im Herbst beginnen. „Wir haben schon jetzt ein halbes Jahr verloren.“

SPD und Grüne begrüßten nochmals die Rücknahme der Entscheidung, einen Generalunternehmer zu beauftragen. Mit den knapp 280000 Euro, die man dadurch besser wegkomme, könne man sicher etwas Sinnvolles anfangen, so Lutz Keil (SPD).

„Wir dürfen jetzt nicht jammern“, meinte Alfred Braig (FDP). Man sei sich schon vor zwei Jahren einig gewesen, dass der Neubau pro Kindergartengruppe etwa eine Million kosten wird. „So ist es jetzt auch gekommen.“

Es sei klar gewesen, dass man auch mit einer Einzelvergabe die Kostenschätzung vom April 2015 nicht werde erreichen können, sagte Baubürgermeister Christian Kuhlmann. „Insofern sind wir mit dem jetzigen Ergebnis noch ganz froh.“