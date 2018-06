Kinderbetreuung als Trumpf im Wettbewerb um Beschäftigte

Das Landratsamt und die Kreissparkasse gehen eine Kooperation mit dem Tagesmütterverein ein. Mit dem Haus der kleinen Biber bieten sie ihren Angestellten ein Angebot der Kindertagespflege. Das Angebot startet am 1. August, der Schwerpunkt liegt auf der Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Die dazu notwendigen Verträge wurden in den vergangenen Tagen unterzeichnet.

„Immer wieder gab es Überlegungen im Landratsamt, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Kinderbetreuungsangebot einzurichten. Ein hoher Frauenanteil, viele Teilzeitbeschäftigte und ein zunehmender Fachkräftemangel erfordern verschiedene Maßnahmen, damit Familie und Beruf gut vereinbart werden können“, so Landrat Heiko Schmid zu den Beweggründen, dieses Angebot zu schaffen. Das Haus der kleinen Biber befindet sich in unmittelbarer Nähe von Landratsamt und Kreissparkasse im Zeppelinring 26. Dort hat auch der Tagesmütter- und Elternverein seine Geschäftsstelle. Die Kindertagespflegestelle hat neun Plätze und kann bis zu zwölf Kinder aufnehmen. Landratsamt und Kreissparkasse beteiligen sich an den Fixkosten beim Haus der kleinen Biber, die Kosten der Kinderbetreuung übernehmen die Eltern.

Der Schwerpunkt liegt auf der Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Auch ältere Kinder können aufgenommen werden, und auch in Notfällen, wenn beispielsweise die Oma erkrankt, können die Mitarbeiter von Landratsamt und Kreissparkasse das Angebot in Anspruch nehmen. Eine Kooperation mit der Kreissparkasse lag insbesondere aufgrund der örtlichen Nähe auf der Hand. Für die Kreissparkasse sei es keine Frage gewesen, dabei zu sein, so Vorstandvorsitzender Martin Bücher bei der Vertragsunterzeichnung. „Auch wir als Kreissparkasse legen sehr großen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das Haus der kleinen Biber ist dabei ein wichtiger Baustein.“

Das Haus der kleinen Biber wird von Tanja Laupheimer und Aline Kruckenhauser betreut. Sie sind selbst Mütter von Kleinkindern und qualifizierte Tagespflegepersonen und haben mit dem Haus der kleinen Biber den Sprung in die Selbständigkeit gewagt. Derzeit werden die Räume mit viel Elan für den Start am 1. August hergerichtet. Katharine Hucke, pädagogische Mitarbeiterin beim Tagesmütterverein und Vorsitzende Karin Kemper freuen sich darüber, eine weitere Betreuungsform für Kinder in Biberach mit ins Leben gerufen zu haben.