Kinder vom Wolfgangsberg übergeben Spende

In den vergangenen Wochen haben Kinder vom Biberacher Wolfgangsberg Spenden für die Opfer des Krieges in der Ukraine gesammelt. Dazu haben sie nicht mehr benötigte Bücher mitgenommen. Jeder Spender konnte sich für die Unterstützung ein Buch aussuchen. Insgesamt knapp 530 Euro kamen so zusammen, die laut Pressemitteilung kürzlich von den Kindern an Ersten Bürgermeister Ralf Miller weitergegeben wurden. Dieser freute sich sehr über dieses außergewöhnliche Engagement: „Eine tolle Sache, wie ihr euch da eingesetzt habt. Das Geld wird auf jeden weiterhelfen“,so Miller.