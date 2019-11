Kinder-Uni: Kleine Forscher bauen einen Damm

Kinder für Technik und Naturwissenschaften begeistern: Das ist das Ziel der Kinder-Uni in Biberach. Das Gemeinschaftsprojekt der Hochschule und mehreren lokalen Partnern findet in diesem Jahr bereits zum dritten Mal statt – von September bis November gibt es mehrmals pro Woche ein kostenfreie Angebote für Kinder und Jugendliche. Wir haben kleine Forscher an die Hochschule Biberach begleitet, die den Aufbau von Dämmen untersucht haben.