Kinder und Jugendliche klettern im Allgäu

Zum Saisonbeginn hat die Kinder- und Jugendgruppe des Deutschen Alpenvereins Sektion Biberach eine nur vor wenigen Wochen neu eröffnete private Kletterhalle im Allgäu besucht.

Die Kindergruppe war beinahe nicht zu bremsen, 1500 Quadratmeter Boulder- und Kletterfläche waren schnell in Beschlag genommen. Die Jugendleiter schwitzten bei dem vielen sichern und vorsteigen beziehungsweise bei Kletterspielen im Boulderraum.

Max Boullee (15 Jahre aus Uttenweiler) sowie Max Doerry (zehn Jahre aus Ummendorf) brachten selbst die Allgäuer Kletterwelt zum staunen, wie es in einer Mitteilung heißt. Kletterten doch beide den langen Überhang im Schwierigkeitsgrad sieben im Vorstieg.

Kinder, die Spaß an Bewegung und am Klettern haben, sind eingeladen, bei der Gruppenstunde, donnerstags von 18 Uhr bis 19.30 Uhr im Alpenvereinshaus (Ehinger-Tor-Platz 3), vorbeizukommen. Ausgenommen sind die Ferien. Darüber hinaus werden Kletter- und Bergausfahrten in umliegende Hallen angeboten, bis die eigene Halle gebaut wird.