Kinder trainieren Fitness und ihr Gehirn

Beim Workshop „Brain-Power“ in der Aula der Mittelberg-Grundschule haben 23 Kinder mit Referent Markus Wachter von der IQ-Werkstatt Bergatreute ihre Fitness und gleichzeitig ihr Gehirn trainiert. Mit Spielen wurden gezielt ungenutzte Ressourcen im Gehirn mobilisiert. Nebenbei wurde so auf spielerische Weise die Lern- und Leistungsfähigkeit verbessert. Die Kinder erhielten Einblicke in die ungewöhnlichen und komplexen Übungen. „Am Ende nahmen die Eltern, trotz der hohen Temperaturen, fröhliche Kinder in Empfang“, sagt Kreisjugendreferentin Margit Renner. Der nächste Workshop in der Reihe „Check it!!!“ mit dem Titel „Das Leben ist eine Bühne“ ist am Freitag und Samstag, 1. und 2. Juli. Weitere Informationen gibt es unter www.ju-bib.de. Foto: Landratsamt