Kinder teilen ihr Laternenlicht

Unter dem Motto „Alleine sein, das mag ich nicht, gerne teile ich mit dir mein Laternenlicht“ haben die Kinder des städtischen Montessori-Kindergartens Fünf Linden verschiedene Laternenlichter gestaltet, die sie bei einem kleinen Spaziergang rund um den Kindergarten in der Nachbarschaft verteilt haben.

Bei früheren Laternenumzügen des Kindergartens wurden die Eingänge, Fenster oder Gärten zum Martinsfest von den Nachbarn festlich geschmückt und beleuchtet. In diesem Jahr, wo alles anders ist, wurde im Team überlegt, wie den Kindern das Thema „Teilen“ näher gebracht werden kann. Warum also in diesem Jahr nicht das Licht mit der Nachbarschaft teilen? Schon war die Idee geboren. Mit viel Freude und bunten Ideen entstanden ganz unterschiedliche Lichter, die die Gruppen getrennt voneinander in der Nachbarschaft verteilt haben. Und wer weiß, vielleicht kommt ja eine Reaktion, ein kleiner Gruß in den Kindergarten zurück? Die Kinder des Kindergartens Fünf Linden und das Team sind gespannt jedenfalls auf die Reaktionen.