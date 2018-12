Kinder stets auf Ballhöhe

Sie sind die kleinen Stars bei den deutschen Tennismeisterschaften in Biberach gewesen: die Ballkinder. Sie flitzten bei den Halbfinals und den Endspielen jedem verschlagenen Ball und jedem Gewinnschlag auf dem Center Court hinterher und sorgten dafür, dass den DM-Akteuren nie die gelben Filzkugeln ausgingen. Darüber hinaus betätigten sich die Kinder – mit der gebotenen Rücksicht – eifrig als Autogramm- und Selfie-Jäger.

14 Ballkinder, alles Nachwuchsspieler aus dem Bezirkskader, sind in der WTB-Halle unterwegs gewesen. Sie kamen aus Biberach und der Umgebung bis hin nach Ulm und Friedrichshafen. Unter ihnen war auch die frischgebackene württembergische U12-Meisterin Jenna Frank von den SF Schwendi, die ihren insgesamt schon dritten Titelgewinn Anfang Dezember perfekt gemacht und im Sommer zudem das Viertelfinale bei der Jugend-DM in Dettmold erreicht hatte.

Ebenso zum dritten Mal war Jenna Frank Ballkind bei der DM in Biberach. „Es ist eine tolle Sache dabei sein zu dürfen. Es ist super, den Spielern so nah zu kommen und sie persönlich kennenzulernen“, so die Elfjährige. „Ich habe mir schon Autogramme von Antonia Lottner und Katharina Hobgarski geholt. Es sollen aber noch viele hinzukommen, von Anna-Lena Friedsam, Lara Schmidt und René Schulte.“

Federer ist Jenna Franks Vorbild

Die Unterschrift von Schulte sammelte sie kurze Zeit später ein und außerdem noch ein Gruppen-Selfie mit Antonia Lottner. Lottner und Hobgarski waren ihre Lieblingsspielerinnen bei der DM und bei den Männern Daniel Masur. „Ihn kenne ich schon seit letztem Jahr. Er ist ein super Spieler und sehr nett. Leider ist er schon im Achtelfinale ausgeschieden. Ich hätte ihm gegönnt, dass er seinen Titel verteidigt“, sagte Jenna Frank. „Ein Autogramm hatte ich schon letztes Jahr von ihm bekommen und auch ein Selfie mit ihm gemacht.“ Ihr Vorbild ist aber ein anderer Spieler – Roger Federer. „Er ist sehr nett und spielt sehr gut Tennis“, so die Schülerin, die in die sechste Klasse am Anna-Essinger-Gymnasium in Ulm geht. Perspektivisch hat Jenna Frank ein großes Ziel vor Augen: „Ich möchte mal Profi werden. Das wird nicht einfach werden, aber ich will alles versuchen.“

Besondere Auswahlkriterien gab es für die Ballkinder nicht. „Wichtig war nur, dass sie sich alle im Tennis auskennen und das tun sie sehr gut, weil ja alle selber spielen“, erläuterte Hermann Kuntz, der Leiter des Ballkinder-Betreuungsteams, zu dem auch Karin Cieslikowski gehörte. „Am Samstagmorgen gab es eine kurze Einweisung durch DM-Oberschiedsrichter Patrick Mackenstein und dann ging es los.“ Die 14 Kinder waren in zwei Siebener-Teams eingeteilt, circa alle 45 Minuten wurden die beiden Gruppen ausgewechselt. Für ihren Einsatz bekamen die Kinder die Verpflegung gestellt sowie eine Hose, ein T-Shirt und eine Mütze vom DM-Hauptsponsor, der Kreissparkasse Biberach.

„Alle Kinder haben einen tollen Job gemacht, waren immer voll bei der Sache. Alle hatten auch sichtlich Spaß und das ist das Wichtigste“, sagte Hermann Kuntz, der selbst seit 2007 Teil des DM-Organisationsteams ist, und fügte hinzu: „Es ist einfach etwas Besonderes für die Kinder, bei der DM dabei sein zu dürfen. Das gibt sicher auch einen Ansporn, weiter fleißig zu trainieren.“