Kinder starten eigene Spendenaktion

Sieben Kinder vom Biberacher Wolfgangsberg haben in den vergangenen Wochen Spenden zu Gunsten der Ukraine-Hilfe der Stadt Biberach in Verbindung mit der Partnerstadt Schweidnitz gesammelt. Die Kinder haben sich dazu am Gehweg in Höhe des Kreisverkehrs an der Friedenskirche aufgestellt und mit einem Plakat auf sich aufmerksam gemacht. Um die Spende etwas attraktiver zu gestalten, haben sie alte Bücher mitgenommen und jeder Spendende konnte ein Buch seiner Wahl mitnehmen.

Über diese Aktion konnten so bislang schon mehr als 510 Euro erzielt werden. Die Kinder im Alter von neun bis elf Jahren haben diese Aktion selbst ins Leben gerufen und danach sogar ihre Eltern mit den ersten Erfolgen überrascht. Theo, Johanna, Lennja, Mia, Alexander, Jule und Tom sind alles gute Freunde vom Biberach Lindele. Sie haben über die Elternhäuser und auch die Nachrichten von den Zuständen in der Ukraine erfahren und dann für sich selbst beschlossen, dass sie da auch helfen möchten. Der Plan der Kinder ist es, das komplette Spendengeld direkt im Rathaus bei Oberbürgermeister Zeidler abzugeben, damit es auf sicherem Weg nach Schweidnitz zu der Hilfe der Flüchtenden kommt.