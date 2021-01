Kinder schenken den Bewohnern des Bürgerheims Mut und Hoffnung

Mit ihren selbstgestalteten Werken möchten die Kinder des städtischen Kindergartens Memelstraße den Bewohnern und Bewohnerinnen des Biberacher Bürgerheims nicht nur eine kleine Freude bereiten, sondern ihnen auch neuen Mut und Hoffnung für das Jahr 2021 schenken. Nachdem die vor einem Jahr gestartete Kooperation zwischen Kindergarten und Bürgerheim aufgrund der Pandemie immer wieder unterbrochen wurde, konnte der Kontakt folglich nur noch per Brief- und Bilderaustausch erfolgen. „Die Gesundheit aller Beteiligten hat höchste Priorität“, so Andrea Bretzel, Kooperationsleitung des Projekts. Dennoch merkt man den Kindern und Senioren an, dass die gemeinsamen Aktivitäten beiderseits sehr fehlen. Ein erneuter Lockdown vor Weihnachten, hat die geplante Aktion „Weihnachtswerkstatt“ des Kindergartens vorerst unterbrochen. Um ein Zeichen gegen die Einsamkeit zu setzten und die Bedeutung von Gemeinschaft und Geborgenheit in dieser besonderen Zeit hervorzuheben, hätten bei dieser Aktion kleine Weihnachtsgeschenke und Weihnachtskarten für die Bewohner und Bewohnerinnen des Bürgerheims gestaltet werden sollen. In der vergangenen Woche war es den derzeit anwesenden Kindern der städtischen Einrichtung wichtig, an diese Aktion anzuknüpfen. Fleißig haben die Kinder Bilder und Karten gestaltet und sie mit Wünschen für das neue Jahr versehen. Vor allem Gesundheit und ein baldiges Wiedersehen sind die Wünsche der Kinder an die Senioren und Seniorinnen. Foto: privat