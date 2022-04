Kinder reisen zu Pippi und zu sich selbst

In den Osterferien lädt die Jugendkunstschule Biberach die jungen Kreativen zu attraktiven Projekten ein. Neben dem Theater „Pippi Langstrumpf“ gibt es auch eine Bewegungs- und Malreise, heißt es in einer Ankündigung.

Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, genannt Pippi – vom 19. bis 22. April nimmt Theaterdozent Thomas Dietrich Interessierte im Alter zwischen acht und zwölf Jahren, von 9 bis 15 Uhr mit auf eine Reise in die Villa Kunterbunt. Gemeinsam wird in diesem Theaterferienkurs Pippi Langstrumpfs Welt erlesen und überlegt, was man daraus wie auf die Bühne bringen kann, um es am letzten Kurstag Geschwistern, Eltern und weiteren Angehörigen vorzuspielen. Die Teilnehmer werden gebeten, falls vorhanden, ein Exemplar des Buches mitzubringen. Für Mittagessen ist gesorgt. Die Kursgebühr beträgt 92 Euro.

In der Jungen Ferienakademie nimmt Dozentin Bettina Hering, vom 20. April bis 22. April alle Acht- bis Zwölfjährigen von 9 bis 14 Uhr, auf eine spannende Bewegungs- und Malreise mit. Es wird getanzt, geschrieben, gemalt, gezeichnet und es werden Wortspiele gemacht. Die Teilnehmenden gehen in die Natur und lassen sich von einem gemeinsamen Mittagessen verwöhnen. Der Kurs kostet 68 Euro.