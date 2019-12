Kinder predigen in der Stadtpfarrkirche

Am ersten Adventssonntag hat in der Biberacher Stadtpfarrkirche St. Martin ein Familiengottesdienst mit den St. Martins Chorknaben, einem Gehörlosenchor und vielen Kindern statt.

Sehr viele Gläubige hatten sich zu diesem Festgottesdienst eingefunden, es waren nur noch einige Plätze frei. Auch Besucher aus Lochau waren da. Die haben sich nach Auskunft von Mesner Herbert Wohnhas bewusst für die St. Martinskirche entschieden. „Es ist ein wunderbares Gotteshaus und die heilige Messe war sehr beeindruckend mit den Chorknaben, den Kindern und dem Gehörlosenchor“, so die Gäste aus Vorarlberg.

Die Predigt hielt nicht Pfarrer Martin Sayer, sondern die Kinder. Sie zeigten Symbole des Körpers, wie u.a. Augen, Herz, Ohren, Mund und Hände, verbunden mit Taten der Nächstenliebe, wie Teilen,tröstende Worte spenden und Gottes Schöpfung schützen und pflegen. Die Übersetzung in die Gehörlosensprache erfolgte durch Diakon Karl Josef Arnold. Der Chor der Gehörlosen unter dem Dirigenten Dieter Amann transformierte die Gesänge der St.Martin‘s Chorknaben unter Johannes Striegel in die Gehörlosensprache. Adventslieder, wie „Mach hoch die Tür“, „Maria durch den Dornwald ging“ und „Mache Dich auf und werde Licht“ wurden auch mit den Kirchenbesuchern gesungen, was dem Gottesdienst viel Lebendigkeit verlieh. Am Schluss übergab die Gemeindereferentin Renate Fuchs eine Marienstatue an die kleine Nea Tot vom Kindergarten „Sr.Ulrika Nisch“ als Symbol der Herbergssuche der Hl. Familie. Nach einigen Tagen wird diese Marienstatue an eine Familie oder an einen anderen Kindergarten weitergegeben. Gestaltet hatten die heilige Messe ein Pfarrer, ein Diakon, eine Gemeindereferentin, zwei Dirigenten, viele Gehörlose und drei Ministranten und eine große Kirchengemeinde mit vielen Kindern.