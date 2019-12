Kinder lassen ihrer Kreativität freien Lauf

Biberach (sz) - Eine friedliche Spannung liegt in der Luft. Die Kinder sind bei der Sache. Sie malen. Sie malen ohne Vorgabe und ohne Druck. Die acht Kinder nehmen wahr, was die anderen tun, ohne zu beurteilen, ohne zu bewerten. Sie wechseln die Farben, waschen schmutzige Pinsel aus, warten, bis sie drankommen. Die vier Kinder mit Fluchterfahrung und die vier Kinder aus deutschen Familien, alle aus Biberach, verstehen sich, oft auch ohne Worte. Und sie haben Spaß bei dem, was sie jeder für sich und doch gemeinsam tun. Und mittendrin ist Projektleiterin Katja Richter, hängt fertige Bilder ab und legt sie ins Fach des jeweiligen Kindes, pinnt ein neues Blatt an die Wand, fügt leere Blätter hinzu, wenn das Bild noch Platz braucht, hilft hier und dort. Und sie ist genauso still wie alle anderen.

Das Atelier der Kulturen wurde von ihr zusammen mit der Jugendkunstschule im Frühjahr 2016 gegründet, um Kindern, die fremd in dieses Land gekommen sind, einen Ort zu geben, an dem sie geschützt und ohne Außeneinflüsse frei gestalten können. Auch die Eltern und Geschwister sehen die Bilder nicht, um wirklich jedwede Beurteilung auszuschließen. Seit mehr als zwei Jahren ist dieser Ort nun im früheren Oblatenkloster auf dem Mittelberg, direkt beim Flüchtlingsheim.

Nach einem kleinen Eingangsritual, das die Kinder aus dem Alltag abholt und in den Malraum führt, geht es los. Einmal wöchentlich sind insgesamt 16 Kinder in zwei Gruppen hier. Der Raum hat eine klare Struktur, die Kinder haben einen festen Platz fürs Malen. Die wenigen Regeln helfen, sich frei zu entfalten. Die Kinder sind ganz bei sich und sichtbar glücklich.