Kinder erkunden die Welt

Die katholische Kindertagesstätte Schwester Ulrika Nisch in Biberach hat am Wochenende ihre Türen für das alljährliche Kindergartenfest geöffnet. Mit dem Motto, „Wir sind alle Kinder einer Welt“, sollte auf den Leitgedanken der Einrichtung und die offene Weltansicht hingewiesen werden. Für das Fest in der Kindertageseinrichtung im Wolfental kamen bei sommerlichen Temperaturen zahlreiche Gäste und Eltern zusammen.

Laut Stefanie Lessmeister, Leiterin der Kindertagesstätte Schwester Ulrika Nisch, hatten die Vorbereitungen für das Fest bereits Wochen vorher begonnen. „In Kleinprojekten haben die Kinder unsere Welt erkundet und hierbei die verschiedenen Kontinente, Sprachen und Spezialitäten aus anderen Ländern kennengelernt“, so die Einrichtungsleiterin. In sogenannten Kinderkonferenzen sei von den Kindern selbst bestimmt worden, welche Länder gedanklich bereist und vorgestellt werden sollen. Besonders vorgezogen seien Länder, zu denen die Kinder selbst, durch ihre eigene Herkunft oder die ihrer Eltern, einen Bezug haben. Dabei seien vor allem eigene Erfahrungen mit den unterschiedlichen Ländern besprochen und Ideen ausgearbeitet worden.

Laut Einrichtungsleitung sind unter dem Dach der Kinertagesstätte 20 verschiedene Nationen vertreten. Daher habe es keineswegs an Vorschlägen oder Ideen gemangelt. Während dem Fest trugen die Kinder die erprobten Lieder und Tänze vor. Je nach vorgestelltem Land stellten sich die Kinder in den traditionellen und nationalen Kleidern vor und gaben somit einen erweiterten Einblick in die Kultur des Landes. Anschließend genossen die Gäste einen besonderen Familiennachmittag. Für die Unterhaltung der Kinder wurde Kinderschminke, ein Schattentheater und verschiedene Spielprogramme im Freien angeboten. Außerdem gab es ein Buffet mit Spezialitäten aus der ganzen Welt, die von den Eltern vorbereitet wurden.