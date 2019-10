Kinder erarbeiten Szenen zu biblischer Geschichte

31 Kinder haben sich beim Kinderbibeltag der Kirchengemeinden St. Alban und St. Josef auf den Weg nach Ägypten gemacht. Unter dem Motto „Josef und seine Brüder – eine schrecklich nette Familie“ beschäftigten Kinder der Klassen eins bis sieben intensiv über sechs Stunden lang mit der alttestamentarischen Bibelstelle aus dem Buch Genesis. Unterstützung erhielt das Vorbereitungsteam dabei von zwei Firmlingen aus den Gemeinden.

Vormittags erarbeiteten die Kinder im Gemeindesaal in Birkendorf in drei Gruppen selbständig Theatersequenzen, die sie dann jeweils den anderen Gruppen kurz vor dem Mittagessen vorspielten. Sie durften sich verkleiden, Dialoge sprechen oder einfach auch nur Statist sein. „Es war erstaunlich, wie kreativ die Kinder mit dieser jahrtausendealten Geschichte umgingen“, heißt es von Seiten der Kirchengemeinden. Nach dem Mittagessen gab es die Gelegenheit, der gesamten Josefsgeschichte mit Hilfe eines Kamishibais zu folgen. Zusammen wurde dann ein Leintuch gestaltet und die Inhalte Neid, Streit, Verachtung und die unglaubliche Versöhnung aller zu verinnerlichen. Verschiedene Bastelangebote wurden von den Kindern ausgiebig genutzt. Zu sehen waren bunte Pyramiden, edler ägyptischen Schmuck und Geheimbotschaften aus Hieroglyphen. Auch das gemeinsame Singen und Beten kam nicht zu kurz. Den Abschluss des Tags bildete eine kleine Andacht mit Tanzeinlage. Wer das gestaltete Leintuch betrachten will, kommt einfach an St. Martin in die Mettenberger Kirche. Bis dahin ist es in St. Josef Birkendorf in der Kirche ausgestellt.