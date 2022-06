Kinder bemalen 1000 Holzbiber für die Heimattage Baden-Württemberg

Um die Wartezeit auf die 2023 erstmals in Biberach stattfindenden Heimattage Baden-Württemberg zu verkürzen, sind in den vergangenen Wochen mehr als 1000 Holzbiber an alle Biberacher Kindertageseinrichtungen und Grundschulen verteilt worden. Die von den Werkstätten der St.-Elisabeth-Stiftung gefertigten Biber dürfen nun von den Kindern nach Lust und Laune bemalt werden, teilt die Stadt Biberach mit.

Dabei gilt: Je bunter und einzigartiger, desto besser. Initiiert wurde die Aktion von der Geschäftsstelle Heimattage und dem Lokalen Bündnis Familie Biberach. Pünktlich zum nächstjährigen Festjahr sollen so symbolisch alle Biber zurück nach Biberach geholt werden, um die Heimattage gemeinsam zu zelebrieren. Die fertigen Kunstwerke der Kinder können bereits ab Spätsommer und während des gesamten nächsten Jahres im Stadtgebiet und in den Ortsteilen Biberachs entdeckt und bestaunt werden.

Wer den eigenen Garten mit einem Holzbiber schmücken will, kann den Holzbiber ab sofort im Biberacher Rathaus kaufen. Die Fichtenholz-Biber sind entweder wetterfest lasiert oder zum selbst bemalen (inklusive Acryllack in blau und gelb) für 25 Euro mit Baustahl-Stange, beziehungsweise 35 Euro mit Edelstahl-Stange erhältlich.

Die Heimattage sind das offizielle Landesfest Baden-Württembergs, das im kommenden Jahr erstmals von Biberach ausgerichtet wird. Neben zwei großen Hauptfestwochenenden im Mai und September dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein ereignisreiches Jahr mit verschiedenen Veranstaltungsformaten rund ums Thema Heimat freuen.