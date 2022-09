Kimmich sprintet zum Sieg in Leutkirch

Die Nachwuchsmannschaft des Radsportclubs (RSC) Biberach ist am vergangenen Wochenende bei mehreren Wettbewerben angetreten. In Leutkirch siegte Juniorfahrer Richard Kimmich. Timo Zabel wurde Neunter bei den Schülern. Jugendfahrerin Julia Servay wurde Fünfte in Langenhagen.

Beim drittletzten Rennen des Vier-Länder-Schüler-Cups in Leutkirch mussten die Biberacher Timo Zabel und Anton Eichner über bergiges Terrain. Zehn Runden rund um die Bergschmiede waren zu absolvieren. Schon in Runde eins gab es zahlreiche Ausreißversuche, wodurch sich das Feld in mehrere Gruppen aufteilte. Zabel rutschte auch nach hinten, konnte dann aber wieder zur achtköpfigen Spitzengruppe aufschließen. In der nächsten Runde wurde das Tempo weiter verschärft, Zabel verlor den Anschluss zur Spitze. Er fuhr im Schlussspurt letztlich auf Platz neun, Eichner belegte Rang elf. Im Gesamtklassement verbesserten sich die Biberacher auf die Plätze zwei (Zabel) und vier (Eichner).

Das Rennen der Juniorenklasse ging über 20 Runden. Gefahren wurde zusammen mit den Amateuren, jedoch getrennt gewertet. Richard Kimmich und Christian Klinder starteten für den RSC in ein sehr schnelles Rennen. Kimmich bestimmte das Tempo maßgeblich mit und versuchte früh einen Fluchtversuch. „In der zweiten Runde habe ich schon mal getestet, wer von meinen Kontrahenten mitgehen würde. Doch nach der vierten Runde setzten sich zwei Amateure vom Feld ab und ich bin gleich hinterher gefahren“, so Kimmich. „Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Im Schlusssprint bin ich dann Zweiter geworden.“ Für den 18-Jährigen bedeutete das Platz eins bei den Junioren. Klinder blieb anfangs in Schlagdistanz, musste aber dann abreißen lassen. „Es war für mich schwierig nach vorn zu kommen, da oft einige Fahrer Lücken gelassen haben, die ich zufahren musste. Das hat Kraft gekostet“, so Klinder. Am Ende wurde er Zwölfter.

Jugendfahrerin Julia Servay war bei der DM im Einzelzeitfahren in Langenhagen auf einem nach RSC-Angaben anspruchsvollen Kurs am Start. „Die Erstplatzierte war nur wenige Sekunden entfernt, ein knappes Zeitfahren“, sagte Servay, die Fünfte wurde, im Anschluss. „Ein tolles Ergebnis, wenn man bedenkt wie eng alle beieinander waren.“