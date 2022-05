Kimmich fährt zum Landesmeistertitel – Servay wird Zweite

Bei der baden-württembergischen Radsport-Meisterschaft in Ellmendingen hat der RSC Biberach zwei große Erfolge erzielt. Richard Kimmich holte sich den Titel in der Juniorenklasse, Julia Servay erklomm bei der weiblichen Jugend Platz zwei.

73 Kilometer mussten die Juniorenfahrer nach RSC-Angaben auf der sehr bergigen Strecke in Ellmendingen zurücklegen. Das Rennen war geprägt von einigen Tempowechseln, das Feld blieb aber größtenteils zusammen. Kimmich witterte seine Chance knapp 20 Kilometer vor dem Ziel. „Am Berg habe ich attackiert und konnte mich sehr schnell absetzen“, so der RSC-Fahrer. Keiner seiner Kontrahenten konnte ihm folgen. Mit einem beachtlichen Vorsprung erreichte er als Erster das Ziel und gewann so den baden-württembergischen Meistertitel.

Die Jugendfahrerinnen mussten mit den Frauen zusammen starten. Anfangs blieb das Tempo gemächlich, doch in den bergigen Streckenabschnitten zogen die Frauen das Tempo an. Servay und eine weitere Jugendfahrerin konnten sich in der ersten Verfolgergruppe der Frauen halten. „In der Gruppe ist es dann ruhiger geworden und wir konnten mit den Frauen ein konstantes Tempo fahren“, so Servay. In der letzten Kurve vor dem Ziel rutschte sie mit dem Hinterrad weg. „Ich konnte es zwar wieder auffangen und bin zum Glück nicht gestützt, aber das kostete einige Meter.“ Am Ende erreichte sie aber Platz zwei.

Das Rennen der U15-Schüler führte über eine verkürzte Strecke mit neun Runden. Timo Zabel und Anton Eichener machten die Tempoverschärfungen am Berg deutlich zu schaffen. Zabel erreichte letztlich als 26. das Ziel, Eichener erreichte Platz 30.