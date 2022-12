Kilimandscharo-Doku ist im Biberacher Kino zu sehen

Der Dokumentarfilm „Wie man auf den Kilimanjaro steigt – mit und ohne Krücken“ des Bodolzer Regisseurs Michael Scheyer ist am Sonntag, 8. Januar, 15 Uhr, und am Freitag, 13. Januar, 19 Uhr, im Traumpalast in Biberach, Waldseer Straße 3, zu sehen. Er hat voriges Jahr den Extrembergsteiger Thomas Lämmle aus Waldburg, der seit einem schweren Unfall gehandicapt ist, und eine Gruppe beim Aufstieg auf das rund 6000 Meter hohe Bergmassiv begleitet.

Alles rankt sich um den Kilimandscharo, diesen sagenumwobenen Traum aller Bergbegeisterten. Er ist es, der den einstigen Extrembergsteiger Thomas Lämmle mit Hansi, Hubert, Peter, Jens und Julia zusammenbringt. Thomas Lämmle hat noch eine Rechnung offen, mit dem Berg, den er schon zigmal bestiegen hat, und sich selbst.

14 Akkus für die Kamera

Nach einem schweren Unfall mit dem Gleitschirm landete der Waldburger im Rollstuhl – mit dem Verdacht, nie wieder laufen zu können. Doch damit konnte er sich nicht abfinden. Er fing an, hart zu trainieren und setzte sich ein Ziel: noch einmal den geliebten Kilimandscharo besteigen. Die Gruppe, die er mitnimmt, war zuvor noch nie in diesen Höhen.

Zu ihr gehört auch Michael Scheyer, der über Lämmle und sein Schicksal als ehemaliger Reporter für die Schwäbische Zeitung berichtet hatte. Natürlich wollte er auch diese Tour dokumentieren. Eine Kamera, ein Objektiv, ein Filter, ein Mikrofon, 14 Akkus und zwei mobile Ladegeräte mussten reichen, um täglich rund 30 Minuten Filmmaterial zusammenzubekommen.

Mit viel Humor, Sensibilität und Tiefgang beschreibt Scheyer nicht nur den besonderen Aufstieg von Bergsteiger Thomas Lämmle. Er webt auch noch viele andere Geschichten mit in seinen 109-minütigen Dokumentarfilm. Es geht auch um ein Hilfsprojekt in Afrika, um Willensstärke und Freundschaft.

Filmemacher kommt zu den Vorstellungen

„Der Kilimandscharo wird nicht mit den Füßen, sondern mit dem Kopf bestiegen“, sagt Thomas Lämmle. „Das ist die Botschaft und das ist es, was der Kilimandscharo in den Menschen bewegt: sich ein Ziel zu setzen und das dann auch zu schaffen.“

Filmemacher Michael Scheyer ist bei beiden Vorstellungen anwesend und stellt sich danach den Fragen des Publikums. Möglicherweise wird auch Thomas Lämmle bei einer der Vorführungen dabei sein, der den Film bislang noch nicht auf der großen Leinwand gesehen hat.

Karten gibt es im Vorverkauf unter biberach.traumpalast.de oder unter Telefon 0711/55090770. Mitglieder des Deutschen Alpenvereins (DAV) erhalten gegen Vorlage des Mitgliedsausweises an der Kinokasse ermäßigten Eintritt.