Khademi und Zekic erkämpfen Bronze

Mit jeweils Bronze im Gepäck sind die Taekwondo-Sportler Amir Khademi und Daris Zekic von der TG Biberach vom deutschen Ranglistenturnier in Reutlingen zurückgekehrt. Als eines der ältesten Taekwondoturniere in Europa ging der internationale Reutlinger/Tübinger-Pokal in diesem Jahr zum 38. Mal über die Bühne.

Mehr als 600 Starter aus 18 Nationen trafen sich, um die Besten untereinander auszumachen und neben Medaillen auch Ranglistenpunkte für den Nationalkader zu erkämpfen. Unter ihnen waren auch Amir Khademi und Daris Zekic. In der traditionell stark besetzten Männerklasse bis 63 Kilogramm ging Khademi an den Start. In der letzten Vorrunde traf der TG-Sportler auf den Hamburger Mohammed Rafi Momeni. Die beiden Athleten schenkten sich nichts und teilten kräftig aus. Nach ständigem Führungswechsel stand es am Ende der regulären Kampfzeit 14:14. In der sogenannten „Goldenen Runde“ bewies Khademi Nervenstärke und platzierte einen schönen Halbkreis-Fußtritt zur Weste des Kontrahenten. Dieser Tritt löste eine Wertung aus und der Biberacher zog ins Halbfinale ein. In diesem unterlag Khademi dann nach einer guten Leistung dem späteren Turniersieger Malkoc Camal-Can mit 7:18.

Auch der siebenjährige Daris Zekic konnte sich bei seinem ersten Ranglistenturnier gut behaupten. In der Jugendklasse bis 35 Kilogramm schaffte er den Halbfinaleinzug. Hier musste er sich aber dem späteren Turniersieger aus Italien Francesco Karol Maggio geschlagen geben.