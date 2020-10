Kfz-Zulassungsstelle zieht um

Die Bauarbeiten am neuen Verwaltungsgebäude des Landratsamts in der Rollinstraße 15 in Biberach sind fast abgeschlossen. In das neue Gebäude ziehen das Gesundheitsamt, das Amt für Digitalisierung und Organisation und das Verkehrsamt einschließlich der Kfz-Zulassungsstelle und Führerscheinstelle ein.

Aufgrund des anstehenden Umzugs ist deshalb die Kfz-Zulassungsstelle im Biberacher Landratsamt am kommenden Freitag, 30. Oktober, geschlossen. Außerdem ist die Führerscheinstelle bereits ab Donnerstag, 29. Oktober, 12 Uhr, bis einschließlich Freitag, 30. Oktober, nicht erreichbar. Beide Dienststellen stehen den Bürgern ab Montag, 2. November, in den neuen Räumen in der Rollinstraße 15 zu den folgenden Öffnungszeiten wieder zur Verfügung: Montag 7.30 bis 15.30 Uhr; Dienstag 7.30 bis 14 Uhr; Mittwoch 7.30 bis 17 Uhr; Donnerstag 7.30 bis 15.30 Uhr und Freitag 7.30 bis 12 Uhr.