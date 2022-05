Das Landratsamt informiert darüb er, dass die Kfz-Zulassungsstelle in Biberach und ihre Außenstellen am Mittwoch, 25. Mai, bereits um 15 Uhr schließen. Betroffen sind sie Außenstellen in Laupheim, Ochsenhausen und Riedlingen. Grund dafür ist eine interne Veranstaltung, heißt es in der Medienmitteilung.