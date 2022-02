KfW-Förderung: Rund 280 Millionen Euro fließen in den Landkreis Biberach

Der Landkreis Biberach hat im vergangenen von KfW-Förderprogrammen in Höhe von 278,4 Millionen Euro profitiert. Das teilen die Bundestagsabgeordneten Josef Rief (CDU) und Martin Gerster (SPD) in Pressemeldungen mit.

Die Fördergelder flossen als Kredit oder Zuschuss an Unternehmen, Privathaushalte sowie Kommunen. Nach Auskunft von Rief „geben wir circa 245 Millionen Euro als Kredite in den Kreis Biberach. 23,8 Millionen Euro sind echte Zuschüsse etwa für circa 3300 Lademöglichkeiten für E-Autos oder energieeffizientes Bauen, Einbruchschutz oder Barrierefreiheit. Etwa 9,5 Millionen Euro erhalten Unternehmen für Nutzung Erneuerbarer Energien als Kredit mit einer Bezuschussung bei der späteren Tilgung.“ Allein fast 700 Familien hätten allein im Kreis Biberach und Kreis Ravensburg vom Baukindergeld profitiert.

Trotz Corona-Pandemie seien die Fördermöglichkeiten von den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Biberach erneut sehr gut angenommen, bilanziert Gerster und berichtet, dass mehr als 3200 Häuser und Wohnungen gefördert worden seien. „Die KfW-Programme haben in der Krise erheblich dazu beitragen können, die Konjunktur zu stützen. Wie erhofft wurden besonders viele Investitionen beim Klimaschutz ausgelöst“, so der SPD-Bundestagsabgeordnete. „Die KfW-Programme sind enorm wichtig. 5500 Privathaushalte haben im letzten Jahr eine Förderzusage erhalten, gut 250 Unternehmen und ein gutes Dutzend Kommunen bei uns im Kreis profitiert. Im Koalitionsvertrag haben SPD. Grüne und FDP festgehalten, dass die Programme gestärkt werden sollen“, so Gerster weiter, der verspricht, sich dafür einzusetzen, dass dies gut umgesetzt werde.

Derweil sorgt sich Rief um die Zukunft der KfW-Förderung nach „dem überraschenden und willkürlichen Stopp der Förderung von energieeffizienten Gebäuden Ende Januar“ durch die Bundesregierung. Dabei gebe es gerade einen enormen Mangel an Wohnungen und das energieeffizienten Bauen trage einen bedeutenden Teil zum Klimaschutz bei und müsse das auch künftig tun. „Es muss weiter möglich sein, dass sich Familien bezahlbares Wohneigentum schaffen“, fordert Rief und verlangt früh Klarheit für die Bauherren, noch vor der Verabschiedung des Bundeshaushalts für 2022 Anfang Juni.