Kerzenverkauf für die Aktion Hospizlicht

Am Samstag, 8. Oktober, ist Welthospiztag. Mehrere Institutionen aus Stadt und Kreis rufen dazu auf, nach Einbruch der Dunkelheit eine Kerze als „Hospizlicht“ ins Fenster zu stellen.

Weil Kerzen Wärme und Licht schenken, seien sie Zeichen der Solidarität mit den Menschen, die Schwerstkranke auf ihrem letzten Weg begleiten, so die St. Elisabeth-Stiftung in einer Pressemitteilung. Ferner symbolisierten Kerzen auch Gedenken an Verstorbene. Initiiert haben die Aktion Hospizlicht das Hospiz Haus Maria der St. Elisabeth-Stiftung mit der Arbeitsgemeinschaft der ambulanten Hospizgruppen in den Dekanaten Biberach und Saulgau, der SAPV Biberach (Spezialisierte Ambulante Palliative Versorgung), dem Sana Klinikum, dem Förderverein Hospiz Landkreis Biberach sowie der Hospizstiftung Biberach.

Speziell angefertigte Kerzen zieren die tröstlichen Worte „Durch die Finsternis leuchtet das schwächste Licht wie ein Sonnenschein“ der Lyrikerin Monika Minder. Sie sollen unterstreichen, dass Tod nicht das letzte Wort hat und weisen darauf hin, dass es Menschen gibt, die Todkranke auf ihrem letzten Weg mit Wärme und Fürsorge begleiten. So sollen die Themen Hospizarbeit, Sterben und Tod ins Licht gelangen.

Die Kerzen kosten zwei Euro und sind unter anderem ab 1. Oktober in der Sonnen-Apotheke, in der Stadtbuchhandlung Biberach sowie im Eingangsbereich der Sana Klinik erhältlich. Auch die ambulanten Hospizgruppen vor Ort bieten die Kerzen zum Kauf an.