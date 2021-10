Kerler und Mayer erreichen Platz vier

Lukas Kerler und Larissa Mayer vom AMC Biberach haben beim ADAC-Endurocup-Süd-Finale in Rudersberg nochmals punkten können. In der Meisterschaftswertung kamen beide auf den vierten Platz. Ausrichter des letzten Laufs war der MSC Wieslauftal.

Bei sonnigem Herbstwetter starteten die Fahrer auf der Motocross-Strecke, die erweitert wurde mit engen Waldpassagen, Wurzeln, Baumstämmen, Wiesenabschnitten, einem Steinfeld und einem Schlammloch.

Larissa Mayer kam nach AMC-Angaben sehr gut vom Start weg, fuhr aber schon bald auf einen Stau auf, der sich durch die rund 70 Fahrer der Beginnerklasse an einem Nadelöhr zwischen zwei Bäumen gebildet hatte. Sie konnte sich jedoch sehr gut nach vorn arbeiten und kam dann an das Schlammloch, wo sich auch schon etliche Fahrer festgefahren hatten. Mayer entdeckte eine Spur ganz links, die sie am Stau vorbeiführte. Bei einer Auffahrt am Steinfeld gab es den nächsten Stau, welchen sie jedoch zu spät bemerkt wurde und so voll auffuhr. Dabei stürzte Mayer auf den Kopf, konnte aber weiterfahren und kam als Zweite der Frauenklasse aus der ersten Runde – eine Position, die sie eine Stunde lang halten konnte.

In Runde zwei wurden das Schlammloch und das Steinfeld aus dem Rennen genommen und bei Mayer lief es laut AMC-Mitteilung zunächst perfekt. Dann rutschte ihr aber noch zweimal an der gleichen Stelle das Vorderrad weg und sie verlor ihren Vorsprung. Sie beendete das Rennen dennoch auf dem fünften Platz und erreichte so in der noch vorläufigen Gesamtwertung Rang vier.

Auch Lukas Kerler hatte einen guten Start, konnte in Runde eins gut mithalten, fuhr dann aber in der zweiten Runde auf die ersten überrundeten Fahrer auf, die im Schlammloch festhingen. Kerler kam zwar einigermaßen gut durch, verlor aber etliche Plätze. In den nächsten Runden arbeitete er sich wieder nach vorn. In der letzten Runde war er dicht am Hinterrad des Sechstplatzierten, als kurz vor dem Ziel in der letzten engen Waldpassage ein überrundeter Fahrer vor ihm stürzte und genau in seiner Spur landete. Kerler musste anhalten und wurde letztlich noch Siebter. Dennoch zeigte er sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und der Saison insgesamt. In der vorläufigen Gesamtwertung erreichte er den vierten. „Ohne die technischen Probleme beim vorletzten Lauf hätte es sogar der dritte Platz werden können“, so Kerler.