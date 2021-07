Kerler fährt auf Rang drei in Frickenhausen

Die ersten beiden Läufe des Enduro-Cups hat der MSC Frickenhausen ausgerichtet. Lukas Kerler vom AMC Biberach startete bei beiden Läufen und wurde einmal Dritter. Larissa Mayer erreichte Rang fünf.

Die Fahrer des ersten Laufs fanden eine ziemlich schlammige Strecke vor, in der sich schnell Rillen bildeten. Zwei Stunden Fahrzeit standen zur Verfügung. An Tag zwei war es heiß und die Fahrer hatten nach AMC-Angaben unter ihren Helmen mit dem Kreislauf zu kämpfen.

Lukas Kerler startete an beiden Tagen in der Klasse EC3. Besonders der rutschige Waldteil kostete ihn viel Kraft und er fiel letztlich bis auf Rang 18 zurück. Auch beim zweiten Lauf kam Kerler gut vom Start weg, hatte aber kurz danach einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrer und ging zu Boden. Mit großem Rückstand begann er seine Aufholjagd und erreichte schlussendlich mit Rang drei seinen ersten Enduro-Podestplatz.

Larissa Mayer (EC4-Frauen) trat nur im zweiten Lauf an. Sie hatte am Tag zuvor schon ein MX-Rennen beim MCC Frankenbach bestritten, was Kraft gekostet hatte. Nach einer Stunde, als sie einen guten Vorsprung zu den hinter ihr fahrenden Frauen herausgefahren hatte, fuhr sie in die Box, um ihren Kreislauf zu stabilisieren. Nach zehn Minuten Pause konnte Mayer weiterfahren und beendete das Rennen auf dem fünften Platz.