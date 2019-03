Kellerkinder sind unter sich

Tabellenführer Mittelbiberach muss in der Fußball-Kreisliga A I beim SV Erlenmoos antreten. Mittelbuch steht vor einer schweren Herausforderung beim TSV Rot/Rot. Stafflangen hat Berkheim zu Gast. Die Kellerkinder bleiben am Sonntag unter sich: Der SV Dettingen II spielt gegen den SV Haslach und der SV Kirchdorf empfängt den SV Ochsenhausen II. Anstoß in Dettingen ist am Sonntag um 13.15 Uhr und bei allen anderen Spielen um 15 Uhr.

Immer tiefer rutscht der SV Dettingen II in den Tabellenkeller. Die Niederlage bei Winterstettenstadt zum Start in die Restrunde lässt auf keine Wende zu besseren Zeiten schließen. Der SV Haslach reist nun ins Illertal. Zweifellos ist es ein Schlüsselspiel für beide Teams. Der Gewinner dieser Partie könnte in Sachen Abstiegskampf mal eine Woche lang richtig durchatmen. Der SVH ist leicht favorisiert.

Wie das Jahr 2018 zu Ende ging, so ging es beim SV Kirchdorf 2019 auch mit Öztürk Karatas als neuem Cheftrainer weiter. Beim FC Bellamont verlor der SVK mit 0:3. Die Niederlage fiel etwas zu hoch aus, aber es bleibt dabei, der SVK ist mit seinen erst neun Punkten mitten im Abstiegskampf. Gegner im Heimspiel ist der Tabellenletzte SV Ochsenhausen II. Beide Teams rechnen in diesem Spiel mit etwas Zählbarem. Der Verlierer dieser Partie hat für die nächsten Wochen große Sorgen.

Einen Fehlstart ins neue Jahr legte der SV Mittelbuch hin. Die 1:2-Heimniederlage gegen Erlenmoos war von den erfolgsverwöhnten Mittelbuchern nicht eingeplant und die nächste Aufgabe beim TSV Rot/Rot dürfte nicht einfacher werden. Der TSV gewann in Berkheim souverän mit 3:1 und tankte ordentlich Selbstvertrauen. Keine einfache Konstellation für den SVM. Der SV Stafflangen machte mit dem SV Erolzheim kurzen Prozess und trat mit einem 4:1-Erfolg die Heimreise an. Der BSC Berkheim reist mit einem negativen Erlebnis in Stafflangen an. Durch die Niederlage gegen Rot/Rot ist zwar für den BSC noch nichts verloren, aber eine erneute Pleite könnte die Ausgangssituation erheblich verschlechtern.

Profitieren von den Patzern der Konkurrenz konnte der FC Mittelbiberach. Er machte seine Hausaufgaben perfekt und schickte die LJG Unterschwarzach mit einer 0:3-Niederlage nach Hause. Die Reise des FCM geht zum SV Erlenmoos, der zuletzt Mittelbuch ein Bein stellte. Mittelbiberach dürfte gewarnt sein. Ob der SVE nochmals die Leistung wie in Mittelbuch abrufen kann?

Noch Luft nach oben

Noch Luft nach oben gibt es für den SV Muttensweiler und den SV Erolzheim, die in Muttensweiler aufeinandertreffen. Das Remis beim SV Haslach führte bei niemandem vom SVM zu Luftsprüngen. In der Partie gegen Erolzheim ist Muttensweiler schon aufgrund des Heimvorteils in der Favoritenrolle. So langsam muss die LJG Unterschwarzach aufpassen, um nicht noch weiter nach hinten durchgereicht zu werden. Da steht der Nachbarverein vom FC Bellamont schon besser da. Der FCB wird in diesem Auswärtsspiel befreit aufspielen und die sich bietenden Chancen zu nutzen wissen.