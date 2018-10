Kellerduell steigt in Ochsenhausen

Mittelbiberach empfängt in der Fußball-Kreisliga A I den BSC Berkheim. Im Kellerduell treffen Ochsenhausen II und Haslach aufeinander. Erlenmoos geht nicht chancenlos ins Heimspiel gegen Muttensweiler. Anpfiff in Ochsenhausen ist am Sonntag um 13.15 Uhr. Alle anderen Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Der Tabellenzweite und der Dritte treffen im Spiel zwischen dem FC Mittelbiberach und dem BSC Berkheim aufeinander. Drei Punkte hat der FCM mehr als der BSC. Bei einer Niederlage wäre Berkheim, wie der SV Erolzheim, vorerst aus der Spitzengruppe raus. Mittelbiberach könnte mit einem Sieg sogar den spielfreien Tabellenführer SV Mittelbuch überholen. Die Ergebnisse der vergangenen Wochen sprechen eher für den Gastgeber FC Mittelbiberach. Berkheim wäre mit einem Unentschieden nicht ganz unzufrieden. Am allermeisten würde aber ein Remis den Tabellenführer aus Mittelbuch freuen.

Der SV Stafflangen leistete sich durch das Unentschieden gegen den SV Erlenmoos wieder einmal einen Rückschlag und muss jetzt die Fahrt zum TSV Rot/Rot antreten. Auch der TSV patzte zuletzt beim SV Erlenmoos. Vielleicht kam deshalb der spielfreie Sonntag nicht ganz ungelegen. Es wird keine leichte Aufgabe für beide Mannschaften.

Die LJG Unterschwarzach hat den SV Dettingen II zu Gast. Beide Mannschaften sind Tabellennachbarn und haben jeweils zehn Punkte auf dem Konto. Die LJG hat ein Problem: Selbst die jeweiligen Gegner bescheinigen den Unterschwarzachern, dass sie Punkte verdient gehabt hätte. Am Ende geht aber Unterschwarzach leer aus und kommt nicht von den hinteren Rängen weg. Dettingen II gewann das Derby gegen Kirchdorf und kann deshalb mit einer gewissen Gelassenheit nach Unterschwarzach fahren.

Erolzheim ist angezählt

Wie geht es mit dem SV Erolzheim weiter? Gelingt beim FC Bellamont ein gewisser Neuanfang? Bellamont gelang in Haslach ein knapper Sieg und der FCB will dieses Heimspiel ebenfalls gewinnen. Erolzheim verlor die Spitzenspiele gegen Mittelbuch und Mittelbiberach deutlich und fährt deshalb angezählt nach Bellamont.

Beim SV Erlenmoos scheint es aufwärts zu gehen, allerdings ist der SVE immer noch Tabellenvorletzter. Gegen Rot/Rot gewonnen und in Stafflangen ein Remis erreicht, so lautet die Ausbeute aus den vergangenen beiden Spielen. Der kommende Gast, der SV Muttensweiler, kann eine ähnliche Bilanz vorweisen. Auf dem Erlenmooser Sportgelände dürfte es spannend werden.

Ganze zwei Punkte aus elf Spielen konnte der SV Haslach bisher einstreichen. Der Aufsteiger aus der Saison 2016/17 steht mit vier Punkten Rückstand auf den SV Erlenmoos am Tabellenende und fährt in dieser Situation zum SV Ochsenhausen II. Die Gastgeber haben fünf Punkte mehr und sind seit vielen Jahren im Abstiegskampf sehr versiert. Schon aufgrund dieser Tatsache wird es für die Gäste nicht einfach werden.