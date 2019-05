Kellerduell steigt in Haslach

Der BSC Berkheim hat in der Fußball-Kreisliga A I im Spitzenspiel den FC Mittelbiberach zu Gast. Abstiegskampf ist angesagt in der Partie SV Haslach gegen den SV Ochsenhausen II. Der SV Kirchdorf tritt beim SV Winterstettenstadt an. Dettingen II darf Unterschwarzach begrüßen. Der SV Stafflangen hat am Samstag Heimrecht gegen den TSV Rot/Rot (Anstoß: 16 Uhr). Anpfiff in Dettingen ist am Sonntag um 13.15 Uhr. Alle anderen Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

Nicht ganz klar stellt sich das Tabellenbild in der Kreisliga A I dar, gerade mit Blick auf die Spitzengruppe und die insgesamt ungerade Zahl an Mannschaften in der Liga. Der SV Mittelbuch wie auch der Tabellenführer FC Mittelbiberach haben noch ihren spielfreien Sonntag vor sich. Der SV Mittelbuch pausiert am kommenden Sonntag und für den FC Mittelbiberach ist es ganz bitter, denn er ist am letzten Spieltag in der Zuschauerrolle. Trotzdem hat der FC Mittelbiberach die Sache in der eigenen Hand, er spielt noch gegen die Konkurrenz aus Berkheim und Mittelbuch.

Beim BSC Berkheim tritt nun der FC Mittelbiberach an. Beide Mannschaften taten sich am vergangenen Sonntag nicht leicht. Berkheim mühte sich zu einem Remis gegen Mittelbuch und Mittelbiberach musste auf den Siegtreffer gegen Erolzheim lange warten. Trotzdem scheint der FCM frischer zu sein und tritt als Favorit im Illertal an. Gastgeber Berkheim braucht einen Sieg, um im Titelrennen weiterhin dabei zu sein.

Für Schlusslicht SV Ochsenhausen II wird das Gastspiel beim SV Haslach wohl die letzte Gelegenheit sein, den letzten Tabellenplatz vielleicht doch noch verlassen zu können. Die Gastgeber sind Vorletzter, haben aber vier Punkte mehr auf dem Konto. Auch der SV Haslach weiß, was in dieser Partie für ihn auf dem Spiel steht.

Remis helfen nicht richtig weiter

Drei wichtige Zähler holte die LJG Unterschwarzach am vergangenen Spieltag gegen Muttensweiler. Mit jetzt ganz beruhigenden 24 Punkten fährt die LJG zum Auswärtsspiel beim SV Dettingen II. Ganz so entspannt können die Illertaler nicht ins Spiel gehen. Dazu war das Remis bei Kirchdorf zuletzt zu wenig. Gleiches gilt auch für den SV Kirchdorf. Unentschieden bringen einen im Abstiegskampf nicht richtig weiter. Zum SV Winterstettenstadt führt die Reise des SVK diesmal. Der SVW holt brav seine einkalkulierten Punkte, wie die Heimaufgabe gegen Ochsenhausen II zuletzt zeigte. Macht Winterstettenstadt auch am Sonntag wieder brav seine Hausaufgaben?

Der SV Muttensweiler scheint die Spielzeit 2018/19 bereits abgeschrieben zu haben. Die Ergebnisse der letzten drei Spiele berechtigen zu dieser Annahme. Der SV Erlenmoos tritt in Muttensweiler an. Kann der SVM seinen Fans nochmal etwas Positives bieten? Nicht hängen lässt sich der SV Stafflangen. Auch im Heimspiel gegen den TSV Rot/Rot soll der Tabellennachbar auf Abstand gehalten werden. Rot/Rot könnte aber durch einen Sieg in der Tabelle noch klettern. Für den SV Erolzheim, bei dem der FC Bellamont seine Visitenkarte abgibt, steht die sportliche Ehre im Vordergrund. Viel bewegen können beide in dieser Saison nicht mehr.