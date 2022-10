Keine WFV-Turniere für Jugend und Frauen

Im Winter 2022/23 wird es nach Angaben des Württembergischen Fußballverbands (WFV) im Jugendbereich nur ein eingeschränktes Spielangebot in den Hallen geben. So werde über die Wintermonate eine Hallenrunde auf Bezirksebene in den Bezirken Alb, Donau, Donau/Iller, Enz/Murr, Hohenlohe, Nördlicher Schwarzwald, Schwarzwald, Stuttgart, Unterland, Ostwürttemberg und Zollern organisiert. Unter Berücksichtigung der Hallenkapazitäten werde regional nicht in allen Altersbereichen gespielt.

Maßgebliche Faktoren für die derzeit schlechte Verfügbarkeit kommunaler Hallen sind die stark gestiegenen Energiekosten sowie die Nutzung der Sporthallen zur Unterbringung von Geflüchteten, heißt es in der WFV-Mitteilung. Nachdem nur in elf von 16 Bezirken Hallenmeisterschaften stattfinden können, wird nach Verbandsangaben in der Saison 2022/23 auf die Austragung der weiterführenden Wettbewerbe auf Verbandsebene verzichtet.

Auch für die Frauen werde es in den kommenden Monaten nur ein eingeschränktes Hallen-Spielangebot auf Bezirksebene geben. Gespielt wird laut WFV in den Bezirken Hohenlohe, Stuttgart, Nördlicher Schwarzwald, Ostwürttemberg, Rems/Murr, Riß und Unterland. Weiterführende Wettbewerbe auf Verbandsebene würden analog zum Jugendbereich ebenfalls nicht ausgetragen.