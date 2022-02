Keine Kontaktdaten-Erfassung mehr

Am kommenden Wochenende endet für einige Vereine im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands (WFV) bereits die Winterpause. Mit einzelnen Nachholspielen startet am 12./13. Februar der Rückrunden-Spielbetrieb. Der WFV informiert in einer Mitteilung über die derzeit geltenden Rahmenbedingungen sowie wesentliche Neuerungen.

Spielbetrieb mit 2G: Seit dem 28. Januar gilt in Baden-Württemberg die Alarmstufe I. Das heißt, dass der Spielbetrieb unter 2G-Bedingungen aufgenommen wird. Dies gilt für Spieler- und Spielerinnen, Trainer und Trainerinnen und Funktionsteams ebenso wie für Zuschauer und Zuschauerinnen. Auch sämtliche Innenräume wie die Kabinen und Sanitärbereiche können mit einem 2G-Nachweis genutzt werden. Für Beschäftigte (zum Beispiel Vertragsspieler und angestellte Trainer) gilt weiterhin 3G. Der Impf- oder Genesenen-Nachweis muss beim Zutritt vom Veranstalter geprüft werden. Für Spiele im Freistaat Bayern gelten die dortigen Regelungen. Einzelheiten dazu gibt es auf der Homepage des Bayerischen Fußballverbands. Weitere Informationen sind auf WFV-Corona-Infoportal zu finden.

Kontakt-Erfassung: Die Vorgaben zur Datenerhebung durch Veranstalter wurden weitestgehend aufgehoben. In Sportstätten und Sportanlagen müssen keine Kontaktdaten mehr erfasst werden, weder im Trainings- noch im Spielbetrieb. Die Nutzung der Corona-Warn-App wird hingegen weiter ausdrücklich empfohlen. Mit der Anhebung der Kapazitätsbeschränkungen bei Großveranstaltungen setzt die Landesregierung die Marschroute um, auf die man sich bereits auf Bundesebene geeinigt hatte. In der Alarmstufe I gilt grundsätzlich eine Kapazitätsbeschränkung von jeweils 50 Prozent. Im Freien sind optional bei 2G-Plus maximal 10 000 Personen und bei 2G-Veranstaltungen 5000 Personen erlaubt. Im geschlossenen Raum sind bei 2G-Plus 4000 Personen und bei 2G-Veranstaltungen 2000 Personen zugelassen. Weiterhin müssen bei diesen Veranstaltungen bei mehr als 500 Zuschauern und Zuschauerinnen feste Sitz-/Stehplätze zugewiesen werden. Maximal zehn Prozent der Plätze dürfen Stehplätze sein.

Spielabsetzungen: Wegen der noch steigenden Infektionszahlen geht der WFV davon aus, dass es vermehrt zu coronabedingten Ausfällen von Spielern und Spielerinnen kommen wird. Der Verbandsvorstand hat daher in einer Ausführungsbestimmung zu §45 der WFV-Spielordnung festgelegt, unter welchen Voraussetzungen Spiele bei den Männern und Frauen – in sämtlichen Spielklassen, inklusive der Oberligen Baden-Württemberg – auf Antrag abgesetzt werden können.

Es gelten laut WFV die folgenden Vorgaben, wobei sportrechtlich verbindlich der Text der Ausführungsbestimmungen ist: Ein Antrag auf Absetzung kann mit Aussicht auf Erfolg dann gestellt werden, wenn ein Team über weniger als 16 einsatzfähige Spieler beziehungsweise Spielerinnen verfügt. Berücksichtigt werden alle in der Saison 2021/22 für die jeweilige Mannschaft in einem Pflichtspiel auf dem Spielbericht geführten Spieler beziehungsweise Spielerinnen. Davon werden diejenigen abgezogen, die positiv getestet wurden, sowie alle die, die aus sonstigen Gründen einer Absonderungspflicht unterliegen, obwohl sie immunisiert (geimpft und/oder genesen) sind. Wird ein Antrag auf Absetzung gestellt, ist der antragstellende Verein dazu verpflichtet, alle erforderlichen Nachweise (Impfstatus, Testergebnis, Absonderungsverfügung und ähnliches) auf Anforderung vorzulegen und die erforderlichen Einwilligungen zur Offenlegung einzuholen. Ist jemand nicht bereit, diese Infos offenzulegen, kann eine Absetzung nicht beantragt werden. Sämtliche Anträge sind laut WFV über das Meldeformular auf dem Corona-Infoportal zu stellen und werden durch die Corona-Task-Force zentral beschieden. Eine Meldung soll nur noch dann erfolgen, wenn zugleich eine Spielabsetzung beantragt wird.

Die neu beschlossene Ausführungsbestimmung gibt laut WFV im Wesentlichen die Praxis aus dem Herbst 2021 wieder und soll insbesondere dazu dienen, die Entscheidungskriterien nach außen transparent zu machen. Unverändert hält der Verband daran fest, dass Absetzungen nicht mit der Begründung beantragt werden können, über zu wenige immunisierte Spieler beziehungsweise Spielerinnen zu verfügen. Die Voraussetzungen bilden nach WFV-Angaben aber nur einen Orientierungsrahmen. Verfügen Mannschaften laut Mitteilung beispielsweise über sehr kleine Kader, wird von der Mindestanzahl einsatzfähiger Spieler beziehungsweise Spielerinnen abzuweichen sein. Auch bei der Jugend wird es laut WFV eine abweichende Praxis geben.

Werbung auf den Trikots: Der Verbandsvorstand hat beschlossen, künftig einfarbige Werbung auf der Trikotrückseite in einer Größe von maximal 200 Quadratzentimetern zu ermöglichen, wie es bereits in der 3. und 4. Liga (Regionalliga Südwest) Praxis ist. Darüber hinaus darf auch die Vorderseite des rechten Hosenbeins als Werbefläche genutzt werden.