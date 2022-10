Keine Gasbeschaffungsumlage und Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas

Seit kurzem ist klar: Die Mehrwertsteuer auf Gas wird rückwirkend zum 1. Oktober 2022 bis März 2024 von 19 Prozent auf 7 Prozent gesenkt. Darüber hinaus wird die Gasbeschaffungsumlage in Höhe von 2,419 Cent pro Kilowattstunde netto bzw. 2,879 Cent pro Kilowattstunde brutto nicht erhoben. Die Kunden der e.wa riss profitieren von diesen Einsparungen. „Natürlich geben wir diese Kostenvorteile vollständig an unsere Gas-Kunden weiter,“ erklärt Paul-Vincent Abs, Geschäftsführer der e.wa riss in einer Meldung an die Presse.

Der Energieversorger aus Biberach hatte alle Kundinnen und Kunden bereits Mitte August über die neuen Umlagen zum 1. Oktober und die damit verbundene Preiserhöhung informiert. Da die Gasbeschaffungsumlage nun allerdings rückwirkend zum 1. Oktober wegfällt, muss diese auch nicht von den Kunden bezahlt werden. Sowohl die Gasspeicherumlage als auch die Bilanzierungsumlage, die beide ebenfalls ab dem 1. Oktober gelten, bleiben nach bisherigem Kenntnisstand bestehen.