Keine Entschuldigung

In Baindt hat es in den frühen Morgenstunden in einem Stallgebäude mit mehr als 100 Rindern und Kälbern gebrannt. Das teilte die Polizei auf Nachfrage von Schwäbische.de mit.

70 Tiere kamen in den Flammen um oder mussten aufgrund ihrer Verletzungen eingeschläfert beziehungsweise notgeschlachtet werden. Die verendeten Tiere waren am Donnerstagvormittag noch vor Ort.

115 Feuerwehrkräfte aus Baindt, Weingarten, Bad Waldsee und Baienfurt waren an den Rettungs- und Löscharbeiten beteiligt.