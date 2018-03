Keine Disco in Biberach – so geht die Jugend damit um

Hanna Grauert hat das Kleinstadtleben hinter sich gelassen und kann sich nicht mehr vorstellen, nach Biberach zurückzuziehen. Warum? Die 23-Jährige studiert in Konstanz und freut sich über die vielen Ausgehmöglichkeiten, die sie bisher nicht kannte.

Das Thema Ausgehen in Biberach war in ihrer Jugend ein großes Thema – und das ist es bis heute: „Es ist ein Problem, das in Biberach schon über Jahrzehnte existiert. Es ist allen bewusst, auch der Stadt, aber keiner unternimmt etwas. Das Problem wird toleriert und ignoriert.“ Hanna Grauert wird das Gefühl nicht los, dass sich die Stadt und einige ältere Bürger gegen die Jugend stellen: „Das finde ich traurig, schließlich ist die Jugend von heute die Zukunft von Biberach.“

Laupheim hat eine Disco

Wer in Biberach eine Diskothek sucht, der sucht vergeblich. Es gibt einige Bars, Cafés und kleine Clubs, in denen auch getanzt werden kann, aber eine richtige Location, um die ganze Nacht zu feiern, fehlt.

Wie wichtig ist ein Nachtleben für Biberach? In einer lokalen Kneipe hat sich Schwäbische.de umgehört.

Ganz anders im 20 Kilometer entfernten Laupheim. Dort gibt es den Disco-Park B30, den Filipe Goncalves vor mehr als vier Jahren eröffnet hat. Er hat sich damals lange überlegt, ob er diesen Schritt wagen soll. „Es ist in der Branche einfach schwer, einen Club aufzubauen, der dann auch noch läuft“, sagt der 38-jährige Geschäftsmann. „Zumal das Objekt davor drei Jahre leer stand.“ Es hat funktioniert.

Ausgehverhalten der Leute hat sich verändert

Ob er sich vorstellen könnte auch in Biberach eine Disco zu eröffnen? „Letztes Jahr habe ich mich tatsächlich in Biberach umgeschaut und überlegt, ob Biberach Potenzial hat“, so Goncalves. „Und dann musste ich feststellen, dass es aus mehreren Gründen nicht funktioniert.“ Zum einen habe sich das Ausgehverhalten der Leute verändert: „Früher sind die Leute schon Schlange gestanden, obwohl der Club noch nicht einmal geöffnet hatte. Heute muss man zudem auch nicht mehr rausgehen, um Leute kennenzulernen. Das Internet reicht.“ Dazu komme, dass viele Bars heutzutage DJs und Musik anbieten, deshalb hätten die Leute nicht mehr so viel Interesse daran, in eine Disco zu gehen.

Wie zum Beispiel David Wilhelm. Dem 21-Jährigen aus Rißegg reicht das Angebot, das es in Biberach gibt, völlig aus: „Ich brauche keine Disco. Die Kneipen, die es hier gibt, sind perfekt, um mich mit Freunden zu treffen und Spaß zu haben.“ Und wenn er doch mal Lust auf Party hat, dann geht er ins Abdera: „Da gibt es ein cooles kulturelles Angebot, egal, ob es ein Konzert ist oder die 80er-Party.“ Eine Disco in der Stadt braucht er nicht: „Der Sinn erschließt sich mir auch gar nicht. Welche Stadt mit 33.000 Einwohnern hat schon eine Disco mitten in der Stadt?“ Die Diskussion um die fehlenden Weggehmöglichkeiten in Biberach ist für ihn „jammern auf hohem Niveau“. Und wer Lust auf Tanzen hat, könne nach Ulm oder nach Ravensburg fahren.

Party in Ulm oder Ravensburg

So hat das Tatjana Schreiber in den fünf Jahren gemacht, in denen sie in Biberach gelebt hat. „Wenn wir Lust auf Party hatten, sind wir halt weggefahren“, sagt die 25-Jährige, die aus beruflichen Gründen wieder weggezogen ist. „Grundsätzlich finde ich das nicht schlimm, weil Biberach echt coole Kneipen hat, ein bisschen vermisst habe ich mehr Party in der Innenstadt aber schon.“

Die Problematik kennt Disco-Betreiber Filipe Goncalves: „Die Kunden jammern schon, dass sie immer längere Strecken auf sich nehmen müssen, um in den nächsten Club zu kommen.“ Zu Beginn des Disco-Parks in Laupheim habe es Shuttelbusse nach Biberach gegeben. „Die Nachfrage war aber einfach nicht da“, sagt Goncalves. „Und solange sich das nicht ändert, verbrennt man sich seiner Meinung nach die Finger, wenn man in Biberach etwas eröffnen möchte.“