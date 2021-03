Kein Tempo 30 tagsüber: Steuerberater und Rechtsanwalt sind sauer

Von Landesdienst Baden-Württemberg

Die baden-württembergische Landesregierung will bei bestimmten vom Verwaltungsgerichtshof kassierten Corona-Beschränkungen für den Einzelhandel rasch nachbessern. Das teilte das Staatsministerium am Donnerstag in Stuttgart auf Anfrage mit.

Man werde in der Corona-Verordnung den Buchhandel aus der Liste der Grundversorger streichen. Die Änderung werde bis spätestens Montag in Kraft treten.

Komplette Aufhebung nach Fristende An diesem Tag endet eine von den Mannheimer Richtern gesetzte Frist, bis zu der die Politik die ...