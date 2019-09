Kein Sieger im Spitzenspiel

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B I haben sich der Tabellenführer SGM Rot/Haslach II und der Zweite, die TSG Achstetten II, 2:2 getrennt. Der BSC Berkheim II und der TSV Kirchberg II kamen zu ihren ersten Saisonsiegen.

SGM Rot/Haslach II – TSG Achstetten II 2:2 (2:2). Das Spitzenspiel hatte ein hohes Kreisliga-B-Niveau und wurde intensiv geführt. Die Gastgeber steckten einen zweimaligen Rückstand weg, in Halbzeit zwei hatten beide Chancen zum Sieg. Tore: 0:1 Lucca Fundel (10.), 1:1 Florian Kiefer (20.), 1:2 Daniel Piller (28.), 2:2 Matevsz Cieslik (45.).

BSC Berkheim II – VfB Gutenzell II 3:1 (0:1). Die in der Spielform neun gegen neun ausgetragene Partie war in der ersten Hälfte ausgeglichen, die Gäste gingen aber Sekunden vor dem Pausenpfiff in Führung. Die Heimelf steigerte sich nach dem Wechsel und kam noch verdientermaßen zum ersten Saisonsieg. Tore: 0:1 Jochen Grimm (45.), 1:1, 3:1 Robert Locher (55., 83.), 2:1 Tobias Sax (76.).

TSV Kirchberg II – SV Ringschnait II 5:2 (3:2). Die Gastgeber mussten zunächst einem Rückstand hinterherlaufen, hatten aber schon in der ersten Hälfte gute Möglichkeiten. Nach dem Wechsel machte die Heimelf den verdienten Sieg dann perfekt. Tore: 1:0, 2:2 Daniel Titiser (19.,32.), 1:1 Timo Boscher (20.), 1:2 Andreas Delueg (31.), 3:2 Martin Schnurr (37.), 4:2 Manfred Dengel (77.), 5:2 Eigentor SVR (80.).