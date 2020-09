Kein Sieger im Illertalderby

Mit einem müden 2:2 haben sich in der Fußball-Kreisliga A I Erolzheim und Dettingen II im Illertalderby getrennt. Winterstettenstadt und Stafflangen spielten ebenfalls 2:2. Rot/Haslach schlug den FC Wacker Biberach. Ummendorf gewann gegen Unterschwarzach mit 4:1.

FV Biberach II – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen I 3:3 (2:0). Der erste Durchgang gehörte klar den Gastgebern, die es aber versäumten, alles klarzumachen. Die zweite Halbzeit verlief genau umgekehrt, die SGM war nicht wiederzuerkennen. Das Remis am Ende geht in Ordnung. Tore: 1:0, 3:3 Leonard Sukatsch (18., 88.), 2:0 Suleimani Bah (33.), 2:1, 2:3 Raphael Birkle (55., 85.), 2:2 Marvin Reitbauer (65.).

SGM Rot/Haslach – FC Wacker Biberach 3:2 (1:0). In einem interessanten und spannenden Kreisliga-A-Spiel spielten die Gastgeber über weite Strecken gut mit und kamen am Ende durch einen Abwehrfehler der Gäste noch zu drei Punkten. Tore: 1:0 Lukas Jägg (9./FE.), 1:1, 2:2 Ercan Tekin (50., 77.), 2:1 Lukas Jägg (57.), 3:2 Enas Mamudi (85.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Siegfried Selg (90./FC Wacker). Res.: 4:2

SV Erolzheim – SV Dettingen II 2:2 (1:1). Im Illertalderby konnte sich verdientermaßen keine Mannschaft durchsetzen. Beide Mannschaften zeigten ein schwaches Kreisliga-A- Spiel. Nach dem 2:2-Ausgleich versuchte zwar der SVE noch etwas Druck aufzubauen, aber Zählbares sprang dabei nicht heraus. Tore: 1:0 Kevin Bauer (25.), 1:1 Roland Oberle (40.), 1:2 Markus Maier (53.), 2:2 Christian Guter (77.).

SV Kirchdorf – FC Bellamont 3:4 (2:2). Der SV Kirchdorf verschlief jeweils die Anfangsphasen der beiden Halbzeiten. Dies nutzte der Gast aus Bellamont stets aus. Insgesamt war der FCB immer einen Tick gefährlicher und nahm deshalb nicht unverdient die Punkte mit. Tore: 0:1 Simon Wohnhas (19.), 0:2 Uwe Martin (21.), 1:2 Öztürk Karatas (30.), 2:2 Nico Steinhauser (34.), 2:3 Stefan Vogel (49.), 2:4 Fabian Metzger (60.), 3:4 Jeremy Steinhauser (70.). Res.: 1:1.

SV Winterstettenstadt – SV Stafflangen 2:2 (1:1). In einem temporeichen und intensiven Kreisliga-A-Spiel gab es am Ende ein gerechtes Remis. Der SVW hatte zwar ein Plus an Tormöglichkeiten, ließ aber viele Chancen liegen. Tore: 1:0 Lukas Baur (18.), 1:1, 2:2 Manuel Schirmer (24., 77.), 2:1 Andreas Ruß (73.). Res.: 5:0.

TSV Ummendorf – LJG Unterschwarzach 4:1 (2:1). Zu einem nie gefährdeten Sieg kam Ummendorf gegen den Gast aus Unterschwarzach. Erst nach dem 2:1-Anschlusstreffer in der 39. Minute kam die LJG kurzzeitig besser ins Spiel. Aber nach dem Seitenwechsel übernahm der TSV wieder das Kommando. Bei einer besseren Chancenauswertung hätte der TSV-Erfolg auch noch höher ausfallen können. Tore: 1:0, 2:0, 3:1 Matthias Hatzing (15., 29., 62.), 2:1 Joachim Welte (39./HE), 4:1 Timo Winter (84.). Res.: 2:0.

SGM Muttensweiler/Hochdorf – SV Ellwangen 5:2 (1:2). Die Heimelf begann gut, verlor aber in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit vollkommen den Faden und musste deshalb mit einem 1:2-Rückstand in die Pause gehen. Wie ausgewechselt spielte die SGM im zweiten Durchgang. Die Gäste wurden in die Defensive gedrängt und die Platzherren gingen auch in dieser Höhe als verdienter Sieger vom Platz. Tore: 1:0 Fabian Angele (11.), 1:1 Markus Welte (32.), 1:2 Michael Christ (37.), 2:2 Paul Winter (50.), 3:2, 5:2 Louis Ruß (54., 86.), 4:2 Alexander Thyroff (74.). Res.: 2:1.