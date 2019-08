Wie beim Menschen spielt sich auch in „Rigoletto“ bei den Bregenzer Festspielen fast alles im Kopf ab. Dieser ist allerdings 13,5 Meter hoch, ein technisches Wunderwerk und 35 Tonnen schwer. Philipp Stölzl der Regisseur hat die beliebte Oper Verdis in Bregenz auf der Seebühne publikumswirksam inszeniert

Die gigantische Masse der Bühne bringt insgesamt ein Gewicht von 140 Tonnen auf die Seebühne, die selbst auf 119 Pfählen im Seeboden ruht. Der gigantische Kopf bewegt sich und verändert sein Aussehen vom clownesken Grinsen bis er zum Totenkopf mutiert. Eine Parabel auf die ganze Szenerie dieser Oper.

Für Biberach sind die Produktionen der Begrenzerfestspiele insofern interessant, da die Liebherr-Sparte Biberach Turmdrehkrane seit Jahren Partner der Bregenzer ist und beim Aufbau der riesigen Bühnenbilder mitwirkt. Seit dem Jahr 2000 dient ein dauerhaft installierter Schnelleinsatzkran als Hebegerät beim Kulissenbau. Der Kran ist auf einem 15 mal 13 Meter großen Ponton montiert, sodass er schwimmend dorthin verschoben werden kann, wo es erfoderlich ist. Er arbeitet trotz der von der Wasseroberfläche verursachten Bewegungen betriebssicher. Das aktuelle Bühnenbild entstand über die Wintermonate (Ende 2018 - Frühjahr 2019)

Zusätzlich, berichtet Liebherr, war jedes Jahr ein größerer Flat-Top-Kran für den Bühnenaufbau und den Abbau eingesetzt – bis auf die Aida-Vorführung, bei der zwei Flat-Top Krane auch während der Aufführung zum Einsatz kamen. Die größeren Kräne wurden für die jeweiligen Einsatzzeiten am Grund des Bodensees fest verankert. Und welche Besonderheiten brachte das diesjährige Stück Rigoletto mit sich?

„Seitens der Bregenzer Festspiele wissen wir“, so ein Sprecher von Liebherr Biberach, „dass Festspiele mehr und mehr dazu übergehen, die Bühnenelemente möglichst groß an Land vorzubauen, um diese dann per Schiff anzuliefern.“ Die einzelnen Lasten würden immer schwerer und das Gewicht der größten Teile ist immer mehr auf die maximale Tragfähigkeit des Turmdrehkrans abgestimmt. „In diesem Jahr handelt es sich um einen Flat-Top-Kran 150 EC-B mit acht Tonnen maximaler Traglast, sodass die schwersten Bühnenteile knapp acht Tonnen wiegen“.

Insofern ist Biberach im wahrsten Sinne des Wortes bei der Erfolgsproduktion „Rigoletto“ gewichtig vertreten.

„Rigoletto“ wird auch in der Saison 2020 auf der Seebühne in Bregenz zu sehen sein.