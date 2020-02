Kein Platz für Hass, Hetze und Rassismus

Biberach (sz) - Genau eine Woche nach dem Anschlag von Hanau sollen am kommenden Mittwoch, 26. Februar, von 21.45 bis 22.15 Uhr in und um Biberach möglichst viele Lichter für Demokratie und Toleranz leuchten. Veranstalter ist das Biberacher Bündnis für Demokratie und Toleranz im Landkreis Biberach.

Auf dem Marktplatz in Biberach, in den Fenstern der Stadt, in allen Orten des Landkreises und vielleicht auch darüber hinaus, sollen diese Lichter der Solidarität und der Anteilnahme für die Opfer von Hanau zum Zeitpunkt des Anschlags leuchten, so der Gedanke. Keine großen Reden und lautes Tamtam, sondern stille Gedanken und stilles Gedenken.

Die Mitglieder des Bündnisses rufen die Bürger dazu auf, deine Kerze, ein Teelicht im Glas, eine Taschenlampe, ein Knicklicht oder auch das Handy zu nehmen und mit Freunden und Bekannten auf einen Platz in der eigenen Gemeinde zu gehen und die Aktion zu unterstützen. Dies kann aber auch mit einer leuchtenden Kerze im Fenster geschehen, wenn man nicht mehr aus dem Haus will oder kann. Damit wollen die Veranstalter gemeinsam mit möglichst vielen Bürgern zeigen, dass Hass, Hetze, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit keine Chance in unserer Mitte haben. Und dass es gilt, gemeinsam für eine freiheitliche und demokratische Gesellschaft einzutreten.