„Kein Kind soll leer ausgehen“ – das ist das Motto der Aktion „Sternenfunkeln“, zu der der Diakonieausschuss der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde und die Bürgerstiftung Biberach auch in diesem Jahr wieder einladen. Von Samstag, 28. November, bis Mittwoch, 9. Dezember, sind in mehreren Biberacher Geschäften wieder kleine Holzweihnachtsbäume aufgestellt, an denen gelbe Sterne mit Wünschen von Kindern aus bedürftigen Familien in Biberach, Mittelbiberach und Ummendorf angebracht sind.

Dafür werden nun Spender gesucht, die einen Stern von einem der Weihnachtswunschbäume nehmen, das darauf beschriebene Geschenk besorgen, dieses eingepackt und mit dem gezogenen Stern versehen bis zum 9. Dezember im Modehaus „Kugler men’s fashion“, Hindenburgstraße 3 abgeben.

Alle Wünsche liegen in einer Preislage von etwa 25 Euro. Auf den Sternen ist zu erkennen, wie alt das Kind ist, und ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Aus Datenschutzgründen werden die Namen der Kinder nicht bekannt gegeben, dennoch stehen die Initiatoren der Aktion dafür ein, dass jedes Geschenk beim richtigen Kind ankommt und es sein Geschenk pünktlich zu Weihnachten erhält.

Die Kinderwünsche sind über die sozialen Einrichtungen und Dienste in Biberach, beispielsweise die Schulsozialarbeit, die Beratungsdienste von Caritas, Diakonie und Wohnungslosenhilfe sowie Kindergärten vermittelt worden.

Die Weihnachtswunschbäume der Aktion „Sternenfunkeln“ sind in folgenden Geschäften zu finden:

- Bäckerei Eisinger, Viehmarktstraße 24

- Buchhandlung Atempause, Gymnasiumstraße 23

- Drogeriemarkt Müller, Marktplatz 26

- Friseur Reisacher, Schwanenstraße 3

- Gutermann zum Blumenstrauß, Marktplatz 4

- Kreissparkasse Biberach, Marktplatz 29

- Kugler men’s fashion, Hindenburgstraße 3

- Modehaus Kolesch, Marktplatz 14-16

- Spiel und Freizeit Reisch, Waldseer Straße 100

- Stadtbuchhandlung, Marktplatz 51

- Volksbank Ulm-Biberach, Bismarckring, 57-61

Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte oder wer wenig Zeit für einen Einkauf hat, kann die Aktion „Sternenfunkeln“ auch mit einer separaten Geldspende unterstützen.

Spendenkonto: Evangelische Gesamtkirchengemeinde Biberach, Verwendungszweck: Aktion Sternenfunkeln, IBAN: DE94 6545 0070 0007 7688 02