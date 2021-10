Geplante Erhöhung der Parkgebühren ist „kein gutes Signal“

Noch gar nicht allzu lange ist es her, dass auf dem Biberacher Marktplatz kaum ein Auto stand. Der Lockdown in Zeiten der Corona-Pandemie hatte alle und alles fest im Griff. Vor allem die Geschäfte, Restaurants, Cafés und Bars in der Innenstadt haben sehr darunter gelitten und kämpfen auch jetzt noch mit den Spätfolgen.

Sie brauchen ihre Kunden und Gäste. Deshalb ist es kein gutes Signal der Stadtverwaltung, den Bürgerinnen und Bürgern ausgerechnet jetzt mit höheren Parkgebühren an den Geldbeutel zu wollen. Zwar sind die Erhöhungen möglicherweise moderat.

Aber wenn die Gebühren teilweise seit zwölf Jahren nicht erhöht wurden, warum soll dies dann ausgerechnet jetzt geschehen? Umso schöner ist es, wenn sich die Stadträte nun für „ihre“ Bürgerinnen und Bürger einsetzen und auch mal Nein zu einer gewünschten Erhöhung sagen.