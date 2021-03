Kein Führerschein und unter Drogen

Gleich mehrere Verstöße hat eine Polizeikontrolle am Mittwoch in Biberach festgestellt. Der Autofahrer hatte keinen Führerschein und Drogen genommen. Kurz nach 20 Uhr fuhr der 24-Jährige in der Ulmer Straße. Eine Polizeistreife sah den Audi dort fahren. Der Audi bog in Birkendorfer Straße ein. Dort stoppte der 24-Jährige sein Auto. Fahrer und Beifahrerin stiegen aus und versuchten noch die Plätze zu tauschen. Bei der Kontrolle schien der 24-Jährige unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Das bestätigte der Drogentest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann keinen Führerschein mehr hat. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Führerschein und Fahren unter Drogeneinfluss verantworten. Auch die 24-jährige Beifahrerin sieht einer Anzeige wegen Zulassen zum Fahren ohne Fahrererlaubnis entgegen, da sie die Fahrzeughalterin ist.